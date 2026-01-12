lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 07:05
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Subsidios: el ReSEF define quién conserva descuentos en luz y gas, quién debe reinscribirse y cómo completar el trámite online.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de luz y gas, con un registro unificado que define quién mantiene la ayuda estatal y quién pasará a pagar tarifa plena. Desde enero de 2026, el acceso queda atado a requisitos de ingresos y a una inscripción online que, en algunos casos, debe renovarse.

El sistema se denomina Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y se gestiona a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al RASE. A diferencia del esquema anterior, se deja atrás la segmentación por niveles y se pasa a un criterio simple: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Para calificar, el requisito central es que los ingresos netos del hogar sean menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “hogar tipo 2”. Tomando como referencia la CBT de noviembre de 2025 para ese hogar ($1.257.329), el umbral equivale a $3.771.987 mensuales (tres CBT).

Subsidios: quiénes deben reinscribirse en el ReSEF

Según la información oficial, deberán completar el nuevo formulario quienes venían recibiendo asistencia por vías específicas: beneficiarios del ex Programa Hogar, usuarios alcanzados por la Tarifa Social de Gas en determinadas localidades, y quienes utilizan garrafas de GLP para acceder al beneficio.

En cambio, quienes ya estaban anotados en el esquema previo (RASE) no tienen que reinscribirse, porque los datos se migran de forma automática al ReSEF. De todos modos, se puede actualizar información mediante una declaración jurada, especialmente si hubo cambios de ingresos o composición del grupo familiar.

Qué cambia en LUZ y GAS desde enero de 2026

En LUZ, el esquema prevé una bonificación base del 50% aplicada sobre un bloque de consumo: 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda y 150 kWh en meses templados. El consumo que exceda ese bloque se factura sin bonificación.

Para GAS, el descuento del 50% se concentra en los meses de mayor consumo: de abril a septiembre. Fuera de ese período, el régimen no contempla bonificación para baja demanda, según lo informado oficialmente.

Además, se estableció una bonificación adicional de hasta 25% en enero, válida de forma excepcional durante 2026, que se irá reduciendo gradualmente hasta desaparecer hacia diciembre.

Para inscribirse, el trámite se realiza online en el sitio oficial: se solicitan datos personales, correo electrónico, DNI, CUIL de los integrantes del hogar y los datos de la factura (como número de medidor y Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS). Al finalizar, el sistema emite un código de confirmación descargable en PDF, útil para consultar el estado del registro.

