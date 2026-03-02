lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 07:08
Dolli Irigoyen en la Vendimia de El Bayeh: entradas, cronograma y los detalles del evento 2026

Estos 21, 22 y 23 de marzo, llega a la Quebrada de Humahuaca una nueva edición imperdible de la Vendimia de El Bayeh. Conocé todos los detalles del gran evento 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Dolli Irigoyen en la Vendimia de El Bayeh

La Bodega El Bayeh festeja su 6ta vendimia. Lo hará en el marco de su 3er festival La Vendimia de El Bayeh realizando un recorrido por la Quebrada de Humahuaca -Maimará y Purmamarca-. Convocando a referentes del mundo del vino y la gastronomía. Como así también a productores y bodegueros locales.

Este evento tendrá lugar del 21 al 23 de marzo de 2026 y ofrecerá experiencias gastronómicas y culturales inolvidables en dos locaciones exclusivas con invitados de lujo. Además, contará con la gran participación de Dolli Irigoyen.

La Vendimia de El Bayeh: cronograma

Día 1: 21/03/26 - NOCHE ENCANTADA EN EL MANANTIAL DEL SILENCIO

Festín árabe-andino, el comienzo del ritual.

Florencia Rodríguez y el equipo de cocina de Casa Mocha se encuentran en un viaje gastronómico imperdible que fusiona los platos de la cocina árabe con los productos andinos con el fin de volver a las raíces. Un mezze árabe-andino, y un ritual del vino sagrado a cargo de Noemí Martínez.

  • Cocina: Florencia Rodríguez y equipo de Casa Mocha
  • Maridaje: Matías Michelini y Daniel Manzur
  • Bodega convocante: Bodega El Bayeh y La Huerta Tambo
  • Maestra de Ceremonias: Noemí Martinez
  • Lugar: El Manantial del Silencio, Purmamarca
  • Música: Electro - Andina

Incluye: La entrada es por persona e incluye entrada al evento, cena a cargo de Florencia Rodríguez y las cocineras de Casa Mocha, acceso al ritual y ceremonia del vino a cargo de Noemí Martínez, bebidas y selección de vinos de la Bodega.

Hay opciones sin TACC y vegetarianas. La cocina no se encuentra certificada TACC.

la Vendimia de El Bayeh

Día 2: 22/03/26 BANQUETE Y TERTULIA DE EL BAYEH

Recorrido por la bodega y la viña, cata en la finca y banquete por Dolli.

  • Día: 22/03
  • Hora: 10:00 h - 16:00 h
  • Lugar: Maimará
  • Bodega y viñas de El Bayeh.
  • Nuevo Hotel de La Bodega El Bayeh en Maimará
  • Cocina: Dolli Irigoyen
  • Tocan: Rewhite, Cuarteto Divergente
  • Disertan: Agustina de Alba, Matías Michelini y Daniel Manzur

Día 3: 23/03/26 BACANAL DE EL BAYEH ¡FERIA DE VINOS, COMIDA, DELIRIO ELECTRO-ORQUESTAL Y FIESTA ELECTRÓNICA!

Feria de vinos y comida. Delirio electro-orquestal y fiesta electrónica.

    • Dia: 23/03
    • Hora: 17:00 h - 00:00 h puntual
    • Lugar: Nuevo Hotel de La Bodega El Bayeh en Maimará.
    • Fiesta de fin de Vendimia. Feria de Vinos de La Quebrada de Humahuaca, encuentro de chefs, delirio electro-orquestal y fiesta electrónica.
    • Feria de comida: Encuentro de cocineras: Dolli Irigoyen, Florencia Rodríguez y el equipo de Casa Mocha
    • Tocan:
  • Delirio electro orquestal
      • Cuarteto Divergente
      • Orquesta Andina
      • Rewhite
      • Feli Colina
      • Rocío Manzur
      • Cantantes invitadas sorpresa
EL BAYEH
  • En la fiesta
    • Chancha Via Circuito DJ Set
    • Rewhite Live Set
  • 17 h Feria de vinos de Bodegas de La Quebrada de Humahuaca, donde los bodegueros y productores de Jujuy compartirán sus proyectos y sabores auténticos de la región.
  • 18:45 h Delirio Electro-Orquestal: Se trata de un espectáculo único que fusiona la música electrónica con instrumentos orquestales clásicos y andinos, creando una atmósfera vibrante y surrealista. Los artistas invitados se presentan en un escenario no convencional, con una puesta escénica impresionante, diseñada para sorprender a los asistentes con una mezcla de música en vivo y efectos visuales. El espectáculo cuenta con artistas invitados especiales y fue creado especialmente para el festival.
  • 20:00 h Feria de comidas: encuentro de chefs. Dolli Irigoyen, Florencia Rodríguez, Laura Gacía Mottes y equipo de Casa Mocha.

20:00 h Fiesta electrónica:

  • Chancha Via Circuito DJ Set
  • Rewhite Live Set
Dolli en la Vendimia de El Bayeh

Adquisición de entradas

Para que puedas acceder a las mejores opciones, hemos organizado la venta de entradas y experiencias en 3 tandas, con precios que irán aumentando a medida que se acerque la fecha del evento. La Preventa 1 ya está agotada y la Preventa 2 se extiende hasta el 15/3. Luego se abonará el precio completo del ticket.

COMPRA DE ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Passline, de forma presencial en Manzur Market (Gral. Belgrano 1053, Jujuy) o a través de transferencia bancaria de forma directa con Bodega El Bayeh.

COMPRA POR TRANSFERENCIA

Esta última opción se debe realizar vía email a [email protected] aclarando cantidad de entradas a adquirir, si son para un día en especial o es la Experiencia Completa y sus datos de razón social y CUIT para realizar la facturación. Las agencias deberán transferir el valor correspondiente a la cantidad de entradas que deseen adquirir a la siguiente cuenta bancaria:

  • CBU: 2850226930094198726511
  • Alias CBU: BODEGAELBAYEH
  • Titular: EL BAYEH SA
  • Identificación tributaria: 30-71719100-1
  • Nombre: CUENTAS CORRIENTES

Una vez realizada la transferencia, se deberá enviar a la casilla de correo: [email protected] el comprobante de transferencia y detalle de las personas que asistirán al evento, indicando: nombre y apellido; DNI o pasaporte; número de celular y correo electrónico. Las entradas serán enviadas vía correo electrónico.

