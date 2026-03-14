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14 de marzo de 2026 - 09:35
Redes sociales.

Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral

Un inesperado escape de agua convirtió un partido en viral. Entre risas, teorías sobre la causa y miles de comentarios, el episodio se difundió rápidamente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido. &nbsp;

La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido.

 

Un episodio insólito ocurrido en un partido de pádel se volvió rápidamente viral en redes sociales. En Quilmes, Buenos Aires, cuatro jugadores se encontraban disputando un partido en la cancha de La Meca, cuando un golpe potente contra la pelota provocó que una gran cantidad de agua cayera de repente, inundando la zona en cuestión de segundos.

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El hecho fue compartido en redes sociales por Solano TV, según reportó el medio. El clip que muestra la cancha de La Meca en Quilmes cubierta de agua llamó la atención al registrar a los jugadores retirándose del lugar ante la inesperada situación. La repercusión se explicó por la intensidad del chorro de agua y la rapidez con que se difundió en redes sociales.

La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido.

Las imágenes fueron vistadas y compartidas por miles de usuarios, convirtiéndose en uno de los hechos más comentados en las plataformas digitales.

Según informó Solano TV, el imprevisto se produjo cuando uno de los participantes ejecutó un golpe muy fuerte, lo que causó la ruptura de una cañería de agua. Como consecuencia, la cancha quedó completamente anegada. El complejo permaneció cerrado hasta el miércoles siguiente para llevar a cabo los trabajos de reparación correspondientes.

Repercusiones en redes sociales tras la inundación de la cancha de pádel

El suceso se viralizó con gran velocidad en las plataformas digitales, acumulando miles de “likes” y mensajes de usuarios sorprendidos. Numerosos internautas discutieron sobre el motivo real de la fuga de agua, convirtiendo el origen técnico del incidente en el eje principal de los comentarios.

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Algunos especularon que la rotura podría haber ocurrido en la red contra incendios y no en una tubería convencional, lo que avivó la polémica y generó publicaciones con tono humorístico. Como resultado, la visibilidad de La Meca Quilmes en redes sociales se incrementó notablemente tras la viralización.

Medidas y situación del complejo La Meca Quilmes

De acuerdo con la información difundida por Solano TV, después de que la cancha quedara totalmente inundada, los encargados del lugar optaron por suspender las actividades del predio durante un día completo, probablemente para revisar los daños y llevar a cabo las reparaciones necesarias.

La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido.

El centro deportivo, que dispone de ocho canchas en total, se convirtió en tema de debate sobre la capacidad de sus instalaciones para este tipo de prácticas y sobre la posibilidad de que ocurran sucesos poco frecuentes o inesperados.

El auge del pádel en Argentina

El incidente en La Meca Quilmes se da en medio del crecimiento del pádel en Argentina, una disciplina que suma cada vez más jugadores y motiva la aparición de nuevos clubes y espacios deportivos. Este desarrollo aumenta también la probabilidad de que ocurran situaciones fuera de lo común, que gracias a las redes sociales se difunden con rapidez más allá del ámbito local.

Insólita secuencia en una cancha de pádel en Quilmes.

Grabaciones como la de esta cancha muestran no solo la expansión del interés por el deporte, sino también la velocidad con la que este tipo de sucesos se viralizan, generando discusiones y comentarios masivos en línea.

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