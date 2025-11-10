lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 18:14
Campeones panamericanos.

Jujeños pisan fuerte en pádel internacional con un año brillante

Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure se posicionan como los mejores jugadores de Argentina y de América en la categoría libres del pádel.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure, Campeones de América en Pa

Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure, Campeones de América en Pa

Ex tenistas y amigos. Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure se coronaron en el mes de noviembre campeones de américa, un sueño que quizás parecía lejano hace unos meses, aunque en septiembre levantaron la copa en el nacional de la provincia de Córdoba, con muy buenas vistas a este panamericano.

Conocimos sobre sus inicios, como es trabajar, entrenar y competir y a donde apuntan de ahora en más.

Campeones panamericanos de pádel

