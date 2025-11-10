Jujeños pisan fuerte en pádel internacional con un año brillante

El nivel del pádel de Jujuy ha ido creciendo a pasos gigantes y en los últimos meses del 2025 representantes de la provincia, llevaron la bandera argentina muy alto.
Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure se posicionan como los mejores jugadores de Argentina y de América en la categoría libres del pádel.
Ex tenistas y amigos. Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure se coronaron en el mes de noviembre campeones de américa, un sueño que quizás parecía lejano hace unos meses, aunque en septiembre levantaron la copa en el nacional de la provincia de Córdoba, con muy buenas vistas a este panamericano.
Conocimos sobre sus inicios, como es trabajar, entrenar y competir y a donde apuntan de ahora en más.
