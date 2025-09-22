lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 00:47
Deportes.

Los hermanos Farfán se consagraron campeones de la categoría libre en la Copa Pádel Jujuy

La dupla de Nicolás y Lucas Farfán se quedó con la final de la categoría libre tras vencer a Federico Galán y Gastón Benítez en un partido vibrante disputado en la Sociedad Rural.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Nicolás y Lucas Farfán
WhatsApp Image 2025-09-21 at 23.59.05

La Copa Pádel Jujuy tuvo un cierre apasionante con la final de la categoría libre caballeros, disputada en las canchas de la Sociedad Rural. En un duelo muy esperado, la dupla de hermanos, Nicolás y Lucas Farfán, se consagró campeona tras vencer a Federico Galán y Gastón Benítez por 6-4, 4-6 y 6-4 en un partido cargado de intensidad y puntos espectaculares.

El encuentro comenzó con toda la intensidad de los cuatro jugadores que no se regalaban nada, cada punto era valiosísimo y no dudaron en ganarlo, pero poco a poco el partido fue tomando temperatura. Ambas duplas mostraron un gran nivel técnico y físico, regalando intercambios que fueron ovacionados por el público presente.

Los hermanos Nicolás y Lucas Farfán, que venían de ser subcampeones en la categoría cuarta en Córdoba y de clasificar al Panamericano de Pádel, dieron pelea hasta el final, pero no pudieron frenar el juego sólido de sus rivales.

