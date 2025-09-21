Bonifacio y Varela dieron vuelta un partido increíble y son campeonas de la Copa Pádel Jujuy

La final femenina de la Copa Pádel Jujuy tuvo un desenlace emocionante y digno de campeonato. La dupla conformada por Bonifacio - Varela se consagró campeona tras vencer a Rufino - Mealla en un partido que tuvo de todo: remontada, tensión y un cierre a puro corazón.

El encuentro comenzó cuesta arriba para las campeonas, que cayeron 0-6 en el primer set. “Estuvimos desconcentradas y ellas mucho más enfocadas”, reconocieron Bonifacio y Varela al término del partido. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, replantearon su estrategia para el segundo set y cambiaron por completo la dinámica del juego.

Con mayor precisión y comunicación dentro de la cancha, lograron quedarse con el segundo set por 6-4, llevando la definición a un tercer parcial cargado de adrenalina. El último set fue un verdadero mano a mano, donde cada punto se gritó como si fuera el último. Finalmente, la dupla Bonifacio - Varela se impuso 5-4 (40-15) en un cierre vibrante que hizo explotar de alegría a la tribuna.

“Se disfruta el doble cuando sabés que lo pudiste dar vuelta. Este título se lo dedicamos a nuestro profe, que nos acompaña siempre”, expresaron las campeonas, visiblemente emocionadas.

El triunfo de Bonifacio y Varela no solo les da el título de la primera edición de la Copa Pádel Jujuy, sino que también las consolida como una de las parejas más competitivas del circuito local.

El público presente en la Sociedad Rural vivió un verdadero espectáculo, con aplausos de pie para ambas duplas que dejaron todo en la cancha. La organización destacó el nivel de juego y la gran participación de jugadoras en esta edición, que marca un antes y un después para el pádel femenino en la provincia.