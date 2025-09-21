Copa Pádel Jujuy: finales en vivo por Canal 4 y reconocimiento de Interés Provincial

La gran definición de la Copa Pádel Jujuy ya está en marcha. Este domingo 21 de septiembre, desde la Sociedad Rural de Jujuy, se están jugando las finales del torneo que reunió a más de 350 jugadores de toda la provincia. Canal 4 transmite en vivo para que los fanáticos del pádel puedan seguir cada punto desde sus casas.
En el marco de la jornada decisiva, el secretario provincial de Deportes, Luis Calveti, anunció que la Copa Pádel Jujuy fue declarada de Interés Provincial, destacando el crecimiento del pádel en la provincia y el trabajo de los organizadores. “Es un orgullo para nosotros acompañar este evento que fomenta la participación y profesionaliza el deporte en Jujuy”, señaló.
Desde el pasado martes 16, la competencia organizada por la Unión Jujeña de Pádel convocó a jugadores y equipos en diferentes categorías: séptima, sexta, quinta y libre en masculino, y séptima y la unión de quinta y sexta en femenino. El torneo tuvo formato de zonas, lo que permitió a cada equipo disputar al menos dos partidos antes de llegar a la fase de eliminación directa.
En diálogo con Canal 4, el presidente de la Unión Jujeña de Pádel, Sebastián Casasco, celebró el éxito de la convocatoria: “fue una acción en conjunto, en agosto hicimos la aperturas y hubieron más de 380 inscriptos”.
Los campeones de cada categoría no solo se llevarán el trofeo y la indumentaria oficial, sino también un premio económico de $400.000, lo que convierte a esta primera edición en una de las más importantes del circuito local.
La transmisión en vivo comenzó a las 19:30 horas y continuará hasta la entrega de premios. La cobertura incluye relatos, entrevistas a jugadores y el seguimiento minuto a minuto de los partidos decisivos, permitiendo que la audiencia viva el clima de la final como si estuviera en las tribunas.
El ambiente en la Sociedad Rural es de fiesta: familiares, amigos y fanáticos llenan las gradas alentando a sus favoritos. Con la declaración de Interés Provincial y la masiva respuesta del público, la Copa Pádel Jujuy se consolida como un evento que llegó para quedarse en el calendario deportivo local.
