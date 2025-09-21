Copa Pádel Jujuy: finales en vivo por Canal 4 y reconocimiento de Interés Provincial

La gran definición de la Copa Pádel Jujuy ya está en marcha . Este domingo 21 de septiembre, desde la Sociedad Rural de Jujuy, se están jugando las finales del torneo que reunió a más de 350 jugadores de toda la provincia. Canal 4 transmite en vivo para que los fanáticos del pádel puedan seguir cada punto desde sus casas.

En el marco de la jornada decisiva, el secretario provincial de Deportes, Luis Calveti , anunció que la Copa Pádel Jujuy fue declarada de Interés Provincial , destacando el crecimiento del pádel en la provincia y el trabajo de los organizadores. “Es un orgullo para nosotros acompañar este evento que fomenta la participación y profesionaliza el deporte en Jujuy”, señaló.

Desde el pasado martes 16, la competencia organizada por la Unión Jujeña de Pádel convocó a jugadores y equipos en diferentes categorías: séptima, sexta, quinta y libre en masculino, y séptima y la unión de quinta y sexta en femenino. El torneo tuvo formato de zonas, lo que permitió a cada equipo disputar al menos dos partidos antes de llegar a la fase de eliminación directa.

En diálogo con Canal 4, el presidente de la Unión Jujeña de Pádel, Sebastián Casasco, celebró el éxito de la convocatoria: “fue una acción en conjunto, en agosto hicimos la aperturas y hubieron más de 380 inscriptos”.

Los campeones de cada categoría no solo se llevarán el trofeo y la indumentaria oficial, sino también un premio económico de $400.000, lo que convierte a esta primera edición en una de las más importantes del circuito local.

La transmisión en vivo comenzó a las 19:30 horas y continuará hasta la entrega de premios. La cobertura incluye relatos, entrevistas a jugadores y el seguimiento minuto a minuto de los partidos decisivos, permitiendo que la audiencia viva el clima de la final como si estuviera en las tribunas.

El ambiente en la Sociedad Rural es de fiesta: familiares, amigos y fanáticos llenan las gradas alentando a sus favoritos. Con la declaración de Interés Provincial y la masiva respuesta del público, la Copa Pádel Jujuy se consolida como un evento que llegó para quedarse en el calendario deportivo local.