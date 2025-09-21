Copa Pádel Jujuy: Hoy se juegan las finales con transmisión de Canal 4

Desde el martes 16 de septienbre se viene realizando la primera edición de la Copa Pádel Jujuy con jugadores y equipos de toda la provincia, competencia organizada por la Unión Jujeña de Pádel . La final del torneo será en la Sociedad Rural, hoy, 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4.

En este sentido, Sebastián Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel , habló con Canal 4: "El torneo comenzó con gran éxito, nos sorprendió la concurrencia de la gente que por lo general se suele ir a ver las finales y semifinales, pero las tribunas estaban con gente desde las primeras instancias".

"Esta Copa sirve para que más gente se sume y sobre todo se profesionalicen y se le de mayor importancia al deporte y hacer que Jujuy pueda seguir estando a la altura de la que está hoy por hoy" , sostuvo Casasco.

Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy

El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se jugó desde el 16 de septiembre. “Tenemos las categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la llamamos categoría libre, que son caballeros de tercera y cuarta categoría. Y en femenino, tenemos séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta damas”.

En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final es hoy en Sociedad Rural con transmisión de Canal 4.

Final de la Copa Pádel Jujuy por Canal 4

