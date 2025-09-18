jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 10:10
Transmisión.

Este domingo imperdible final de la Copa Pádel Jujuy por Canal 4

El próximo domingo 21 de septiembre Canal 4 transmitirá la final de la Copa Pádel Jujuy. Con una cobertura especial, podrás conocer a los campeones de un torneo increíble.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
copa padel jujuy (1)

El pasado martes comenzó la primera edición de la Copa Pádel Jujuy, un torneo que reúne a más de 350 jugadores y que se desarrolla en la Sociedad Rural, del barrio Bajo La Viña.

El cierre está previsto para el próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que Canal 4 transmitirá en vivo la gran final.

copa padel jujuy (2)

Final de la Copa Pádel Jujuy: horario de la transmisión de Canal 4

El domingo 21 de septiembre, desde las 19 horas, Canal 4 transmitirá la final de la Copa Pádel Jujuy.

Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy

El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. Se cuenta con distintas categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la cual se llama categoría libre.

En la rama femenina, está séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta.

En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria.

Alan Centeno – Unión Jujeña de Pádel

