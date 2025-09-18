Este domingo imperdible final de la Copa Pádel Jujuy por Canal 4

El pasado martes comenzó la primera edición de la Copa Pádel Jujuy, un torneo que reúne a más de 350 jugadores y que se desarrolla en la Sociedad Rural, del barrio Bajo La Viña.

El cierre está previsto para el próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que Canal 4 transmitirá en vivo la gran final.

copa padel jujuy (2) Final de la Copa Pádel Jujuy: horario de la transmisión de Canal 4 El domingo 21 de septiembre, desde las 19 horas, Canal 4 transmitirá la final de la Copa Pádel Jujuy.

Cómo se juega la Copa Pádel Jujuy El torneo que se disputa en la Sociedad Rural junto a otras subsedes, se juega del 16 al 21 de septiembre. Se cuenta con distintas categorías masculinas: séptima caballero, sexta caballero, quinta caballero y una combinación de tercera y cuarta, la cual se llama categoría libre.

En la rama femenina, está séptima damas y la unión de damas 11, que sería quinta y sexta. En cada categoría hay dos zonas y cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Alan Centeno – Unión Jujeña de Pádel

