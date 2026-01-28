Llegan 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy: cómo se distribuirán

Llegan a Jujuy enviadas por el Ministerio de Salud de Nación, un total de 10.600 dosis de vacunas contra el dengue que comenzarán a ser distribuidas para arrancar con la campaña. Como se aplican dos vacunas por persona, en total se podrán vacunar a 5.300 personas .

Desde la Subsecretaría de Atención, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, anticiparon que la logística marca que se dividen las dosis, se distribuyen por departamentos como sucedió en el año 2025 , y arranca la vacunación.

Los vacunados deberán tener algunas condiciones como tener entre 15 a 39 años, según marca la normativa del Ministerio de Salud de Nación. Se estableció que las dosis se distribuirán en El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro de Jujuy .

Dosis en Argentina

Jujuy es una de las 11 provincias donde la cartera sanitaria nacional envió las 170 mil dosis disponibles. Se determinó que son las zonas de mayor riesgo de circulación de la enfermedad y buscan reforzar las estrategias de vacunación focalizada para prevenir formas graves de la enfermedad.

Las otras provincias que recibieron las dosis son Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación.

Cómo es la vacunación contra el dengue

Las vacunas están destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residen en los 42 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según carga histórica de enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios.

La inmunización se debe realizar por etapas, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos poblacionales. La inmunización requiere la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses.

El uso de la vacuna tetravalente contra el dengue desarrollada por el laboratorio Takeda, ha sido aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para personas a partir de los 4 años de edad.

Según ensayos clínicos, su aplicación generó respuestas inmunitarias que persistieron durante al menos los 48 meses posteriores. La respuesta inmune fue mayor para el serotipo DENV-2.