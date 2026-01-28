Viral: una joven lanzó un emprendimiento y gracias a su abuelo las ventas se dispararon

Félix desconoce por completo el mundo de las redes sociales , los me gusta , las reproducciones y el hacerse viral. No utiliza TikTok y no se interesa por estadísticas ni alcance digital . Sin embargo, domina algo mucho más profundo: el afecto , la compañía y la lealtad .

Redes sociales. Una abuela acertó un tiro imposible con una bolsa de basura desde el balcón y fue viral

“Estas carcasas las hace mi nieta, se dedica mucho a hacerlas ; están hechas con mucha dedicación y cariño , son lindas para tenerlas de recuerdo ”, expresó en un video que rápidamente se volvió viral .

Tal vez fue por su sonrisa genuina , o por esos ojos cargados de ternura , o por la sencillez de un mensaje breve destinado a ayudar a su nieta , que logró —sin proponérselo— que quienes lo veían desde sus pantallas se emocionaran y sintieran ese cosquilleo en el pecho , esa sensación que no se puede describir del todo con palabras.

Camila buscaba acompañarlo en un momento difícil, le pidió ayuda confiando en que no diría que no, y prendió la cámara sin imaginar que estaba capturando un recuerdo irrepetible que quedaría guardado para siempre.

Félix y Camila siempre juntos y acompañados.

La historia de Félix y Camila

Durante los regresos del colegio, los fines de semana y escapando un poco de las exigencias y regaños de sus padres, como suele pasar con muchos chicos, Camila siempre halló un refugio seguro en la casa de sus abuelos, Félix y Ana. Desde sus primeros pasos hasta las decisiones que marcarían su vida, ellos siempre estuvieron presentes, y Félix, de algún modo, se transformó no solo en su compañero de secretos y confidente, sino también en su fuente de inspiración y sostén constante.

Félix se desempeña como pediatra en Villa María, Córdoba. Incluso hasta hace tres años, a sus 90 años, continuaba atendiendo a diario, acompañando la salud de varias generaciones, lo que lo convirtió en una figura conocida por todo el pueblo. Sin embargo, recientemente, su sonrisa trascendió más allá de la localidad.

Félix junto a su esposa Ana.

“El video surgió en un momento complicado con mi abuela. Él es muy compañero con ella, que tiene problemas graves de salud, la asiste todo el tiempo y ese día había tenido un inconveniente y lo puso mal”, relató Camila en diálogo con colegas de TN.

Cuando todo se tranquilizó, Camila llegó a la casa cargando las fundas de celulares de su proyecto, las cuales diseña con motivos exclusivos y originales. “Siempre ando de un lado al otro con cajas y ese día las tenía encima porque me había llegado un pedido, así que para sacarlo del mal momento y distraerlo le dije ‘vamos a hacer un video’”, contó.

Félix no dudó ni un segundo, se arregló el cabello y salió al patio. “Le dije ‘vos pasámelas y decí lo que quieras que yo le pongo música encima’”, recordó Cami. “Así fue mostrando las carcasas y fue la mejor herramienta de marketing del mundo”, añadió.

Félix tiene 93 años y hasta los 90 ejerció como pediatra en Córdoba.

“Yo siempre subo videos a mis redes y hace unos meses abrí TikTok. Se me dio por subirlo y en este video él hizo magia”, reconoció la joven.

“Cuando terminé dije ‘esto es un tesoro’, porque yo me inspiro mucho en él”, confesó la joven emprendedora. La marca antes se llamaba UP, pero como resultaba complicado de recordar para la gente, el año pasado decidió cambiarle el nombre por Russy (IG @russy.market), tal como la llama él desde que era niña.

Sin embargo, no es solo la marca lo que refleja su influencia; toda su vida está marcada por su presencia, asegura. “Es una relación muy presente en mi vida. Yo salía del colegio y me esperaba con la comida; siempre estuvo y fue el que me impulsó a estudiar inglés cuando terminé el secundario. Gracias a eso empecé a relacionarme con gente del exterior, diseñar ideas para productos y hasta viví afuera”, relató.

El origen de Russy inspirado en Félix.

Por eso, sus palabras hacia él están llenas de cariño y admiración: “Mi abuelo es el sostén de todo, el pilar fundamental. Siempre quiero incluirlo en todo y compartir con él”, confesó Cami.

En cuanto al impacto del video, la joven explicó: “Creo que generó mucha espontaneidad, no fue nada armado, no tomé dimensión de que se podía hacer tan viral, fue algo normal. Te esperas que la gente comente, pero no así, nadie lo puede creer en la familia. La gente conectó con él y me comentaban que era el abuelo de todos. Nosotros veíamos el video y llorábamos, le ves la carita como si le explotara el corazón de orgullo, hizo una expresión que para mí eso también conectó mucho con la pantalla".

Por esta razón, la joven empresaria de 31 años no dudó en expresar admiración y halagos: “No tengo más nada para decir que no sean cosas lindas e inspiradoras. Él me llama o voy a su casa a tomar mates, le llevamos las compras, y pasamos varios días ahí. Si necesita vamos a dormir, siempre están muy acompañados y puedo decir que de él heredé muchos valores”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Mitre Cordoba (@radiomitrecba)

La repercusión tras la viralización

Al enterarse de que el video se había vuelto viral, Félix reaccionó con una sinceridad que provocó carcajadas: “v”, comentó con asombro.

Aunque él mismo asegura no necesitarlo, finalmente recibió su recompensa: “Como todos los domingos, lo trajimos a casa a comer asado y le regalé un whisky. Esa fue su recompensa porque jamás me iba a aceptar un peso”, relató la nieta entre risas.

Recientemente, Cami regresó a Argentina tras pasar tres años viviendo en Italia. Fue en ese momento que optó por renovar sus productos y apostar por propuestas con un estilo más contemporáneo. Su proyecto, que ya lleva 12 años en marcha y empezó con apenas diez unidades vendidas, actualmente comercializa cientos gracias a su esfuerzo constante y, por supuesto, al apoyo incondicional de Félix.