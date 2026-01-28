miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 21:21
Atención.

Restringirán el tránsito en la avenida General Savio: cuándo y en qué horario

El Municipio de San Salvador de Jujuy confirmó que habrá restricción parcial de tránsito en la avenida General Savio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trabajos en la avenida General Savio (Foto ilustrativa)

Trabajos en la avenida General Savio (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, confirmó que se llevará a cabo una restricción parcial del tránsito vehicular sobre la Avenida General Savio en San Salvador de Jujuy.

Será este jueves 29 en el horario de 8 a 13 horas. Es por tareas de limpieza y acondicionamiento que se realizarán en el tramo comprendido entre el Servicio Penitenciario y una conocida estación de servicio, afectando la circulación a media calzada en el sentido de salida de la ciudad.

Solicitaron a los conductores que utilizan esa vía, circular con máxima precaución, respetar la cartelería preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en el lugar, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad vial.

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este martes
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este jueves

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio este jueves

Muerte en Avenida General Savio

Una joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada del lunes tras un grave siniestro vial ocurrido en la denominada “Curva de la Muerte”, sobre la avenida Savio. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta Rowser 200 cc de color rojo.

A raíz del impacto, la joven cayó al asfalto y sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar. La tía de la víctima contó a TodoJujuy.com que no pudieron retirar el cuerpo de la joven porque no cuenta con su Documento Nacional de Identidad, el cual habría sido robado en el lugar del accidente.

“En el accidente se le cayó el celular con el impacto, y parece que alguien, antes de que llegue la Policía, lo levantó. Dentro del celular estaba su DNI”, relató la mujer. “Ahora no nos dan el cuerpo de mi sobrina porque no tenemos el DNI de ella. Hemos tratado de presentar el acta de nacimiento, una fotocopia del DNI actualizado y hasta ahora no nos dieron solución”, señaló.

Por ese motivo, la familia decidió difundir públicamente la situación con la esperanza de recuperar el documento y agilizar los trámites. “Me pareció importante difundirlo por el tema del DNI, porque no te dan otra solución para poder velar a mi sobrina”, concluyó.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
