Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)

Una joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes tras un grave siniestro vial ocurrido en la denominada “Curva de la Muerte” , sobre la avenida Savio. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta Rowser 200 cc de color rojo.

A raíz del impacto, la joven cayó al asfalto y sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Sin embargo, la tragedia sumó un nuevo y doloroso capítulo para la familia. La tía de la víctima contó a TodoJujuy.com que no pueden retirar el cuerpo de la joven porque no cuenta con su Documento Nacional de Identidad, el cual habría sido robado en el lugar del accidente.

“En el accidente se le cayó el celular con el impacto, y parece que alguien, antes de que llegue la Policía, lo levantó. Dentro del celular estaba su DNI” , relató la mujer. Según explicó, desde ese momento el documento no apareció y esa situación impide que puedan avanzar con los trámites para velar y despedir a la joven.

“Ahora no nos dan el cuerpo de mi sobrina porque no tenemos el DNI de ella. Hemos tratado de presentar el acta de nacimiento, una fotocopia del DNI actualizado y hasta ahora no nos dieron solución”, señaló.

Por ese motivo, la familia decidió difundir públicamente la situación con la esperanza de recuperar el documento y agilizar los trámites. “Me pareció importante difundirlo por el tema del DNI, porque no te dan otra solución para poder velar a mi sobrina”, concluyó.

Por información, comunicarse al: 3885182739.

Sobre el hecho

El impacto provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica. A raíz de las lesiones sufridas, la joven murió en el lugar de manera instantánea, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico.

El episodio se registró en uno de los tramos más peligrosos de avenida General Savio, conocido popularmente como la Curva de la Muerte debido a la reiteración de accidentes de tránsito de gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor de la motocicleta perdió el control del rodado de alta cilindrada, lo que derivó en un derrape de gran violencia. La moto avanzó varios metros sobre el asfalto antes de detenerse.

Producto de la caída, ambos jóvenes impactaron contra la calzada. La acompañante sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, lesión que provocó su fallecimiento en el acto, según confirmaron fuentes oficiales.