lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 21:28
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Una joven de 21 años murió tras un siniestro vial y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue porque le robaron el DNI junto al celular en el lugar del accidente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)

Lee además
Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo)
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco
Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

A raíz del impacto, la joven cayó al asfalto y sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Sin embargo, la tragedia sumó un nuevo y doloroso capítulo para la familia. La tía de la víctima contó a TodoJujuy.com que no pueden retirar el cuerpo de la joven porque no cuenta con su Documento Nacional de Identidad, el cual habría sido robado en el lugar del accidente.

“En el accidente se le cayó el celular con el impacto, y parece que alguien, antes de que llegue la Policía, lo levantó. Dentro del celular estaba su DNI”, relató la mujer. Según explicó, desde ese momento el documento no apareció y esa situación impide que puedan avanzar con los trámites para velar y despedir a la joven.

“Ahora no nos dan el cuerpo de mi sobrina porque no tenemos el DNI de ella. Hemos tratado de presentar el acta de nacimiento, una fotocopia del DNI actualizado y hasta ahora no nos dieron solución”, señaló.

Embed - MURIO UNA JOVEN EN LA CURVA DE LA MUERTE TODOJUJUY

Por ese motivo, la familia decidió difundir públicamente la situación con la esperanza de recuperar el documento y agilizar los trámites. “Me pareció importante difundirlo por el tema del DNI, porque no te dan otra solución para poder velar a mi sobrina”, concluyó.

Por información, comunicarse al: 3885182739.

Sobre el hecho

El impacto provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica. A raíz de las lesiones sufridas, la joven murió en el lugar de manera instantánea, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico.

El episodio se registró en uno de los tramos más peligrosos de avenida General Savio, conocido popularmente como la Curva de la Muerte debido a la reiteración de accidentes de tránsito de gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor de la motocicleta perdió el control del rodado de alta cilindrada, lo que derivó en un derrape de gran violencia. La moto avanzó varios metros sobre el asfalto antes de detenerse.

Producto de la caída, ambos jóvenes impactaron contra la calzada. La acompañante sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, lesión que provocó su fallecimiento en el acto, según confirmaron fuentes oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Dengue: cronograma de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Jujuy está bajo alerta amarilla por fuertes tormentas por tres días

Es ex alumno de la ETP y creó una prótesis biónica que cambió la vida de una joven

Lo que se lee ahora
El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
SMN.

Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora
Actualización.

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel