Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que toda la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas , en el marco de un escenario de inestabilidad que se extenderá al menos hasta el viernes. La advertencia fue emitida en el reporte oficial de alertas y advertencias actualizado en la mañana de este miércoles 28 de enero.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos , actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, especialmente durante las tardes y noches.

De acuerdo a la información oficial del SMN, las áreas afectadas comprenden la totalidad del territorio jujeño, incluyendo:

Estas regiones se mantienen bajo vigilancia permanente ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Qué se espera para las próximas horas

Para este miércoles, el pronóstico indica chaparrones durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche se prevén tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40 y el 70%. Las temperaturas rondarán los 27°C de máxima, con vientos leves a moderados.

El jueves continuará la inestabilidad, con chaparrones en la madrugada, cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, intensificándose hacia la noche. Las marcas térmicas podrían alcanzar los 30°C.

Para el viernes, el SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche volverían las tormentas, con probabilidades de precipitación nuevamente entre el 40 y el 70%.

Pronóstico extendido para los próximos días

El pronóstico extendido para Jujuy señala que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana:

Sábado: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con cielo inestable y probables tormentas.

Domingo: mínima de 21°C y máxima de 29°C, con persistencia de lluvias y tormentas.

Lunes: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con condiciones similares.

Martes: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones a la población

Ante la vigencia de la alerta, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad y circular con precaución en rutas y zonas urbanas ante la posible acumulación de agua.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier emergencia, se debe dar aviso inmediato a los organismos de seguridad y defensa civil.