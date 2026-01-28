Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.

Los datos surgen del informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de proyecciones de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.
Si bien la disminución no impacta de manera uniforme en todo el territorio provincial, la tendencia general marca un escenario con menos estudiantes por establecimiento y una presión menor sobre el sistema educativo.
El descenso se inscribe en un contexto más amplio que afecta a la mayoría de las provincias argentinas, aunque con diferencias en intensidad según la región.
A escala país, el promedio actual ronda los 16 alumnos por docente y podría caer a 12 si se mantiene la cantidad de cargos. En ese marco, Jujuy se posiciona por debajo de la media nacional tanto en el presente como en las estimaciones futuras.
Este escenario anticipa aulas más reducidas, una situación que ya se observa en muchas escuelas del interior provincial y que podría extenderse a zonas urbanas.
Impacto en secciones, cargos y organización escolar
La reducción de la matrícula también incide en la cantidad de secciones y en la estructura del sistema educativo. A nivel nacional, el informe estima que el escenario demográfico derivará en menos cursos y en una reasignación de cargos docentes.
En Jujuy, este contexto plantea desafíos específicos, sobre todo en escuelas rurales donde la baja de alumnos suele poner en tensión la continuidad de grados completos.
La reorganización de secciones con pocos estudiantes aparece como uno de los ejes centrales para los próximos años, junto con el uso eficiente de edificios escolares y recursos humanos.
Diferencias territoriales dentro de la provincia
El impacto de la caída de la matrícula no resulta homogéneo dentro de Jujuy. Mientras algunas localidades mantienen niveles relativamente estables, otras registran descensos más marcados, en especial en zonas con menor crecimiento poblacional.
Las escuelas urbanas comienzan a mostrar cursos menos numerosos, una situación que históricamente se concentró en áreas rurales y de difícil acceso.
Este cambio modifica la dinámica cotidiana de las instituciones educativas y obliga a revisar criterios de asignación de docentes y secciones.
Un fenómeno que se extiende en todo el país
A nivel nacional, Buenos Aires lidera la caída en términos absolutos, seguida por CABA y Santa Fe. En términos relativos, las mayores bajas se proyectan en provincias del sur.
Aunque Jujuy no figura entre las jurisdicciones con mayor contracción porcentual, el descenso de más de 26 mil alumnos representa un volumen significativo para el sistema educativo provincial.
El informe advierte que la tendencia se profundizará en los próximos años si no se registran cambios en la dinámica demográfica.