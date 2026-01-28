Estiman que caerá casi un 30% la matrícula escolar en Argentina

La matrícula del nivel primario en Argentina experimentará una caída del 27% para 2030 , según detalla el informe “ Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado ”, de Argentinos por la Educación , elaborado por Martín De Simone (Banco Mundial), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

Educación. La caída de la natalidad impacta en la matrícula escolar: cómo afecta a Jujuy

Los datos surgen a partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.

El informe muestra cómo la caída de la matrícula impactará en el sistema educativo, números que equivalen a 1,2 millones estudiantes menos en comparación con 2023 , aunque la caída de la matrícula no será homogénea en todo el territorio nacional.

Buenos Aires lidera la reducción en términos absolutos , con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen CABA, con 92.540 alumnos menos (-34,0%) y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%). En el caso de Jujuy, estiman una baja de 26.247 estudiantes .

Caída de la matrícula en el nivel primario (1º a 6º grado) entre 2023 y 2030, a partir de la proyección de la Dirección Nacional de Población. Ámbito urbano

En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%). Por el contrario, en Santiago del Estero (-19,4%), Misiones (-20,3%) y Corrientes (-21,1%) se proyectan caídas más moderadas.

La matrícula escolar hoy en Argentina

La relación de alumnos por docente en Argentina se sitúa en torno a 16 estudiantes por cargo docente en el nivel primario, valor que supera a Uruguay (15) y al promedio de la OCDE (14), pero está por debajo de México (24), Colombia (23), Ecuador (22) y Brasil (18).

Si las tendencias actuales se mantienen, para 2030 el país podría alcanzar un ratio de 12 alumnos por docente. Si se mantiene constante la cantidad de cargos docentes, las jurisdicciones con los ratios más bajos de alumnos por maestro serán Catamarca, CABA y La Pampa, con entre 7 y 8 estudiantes por cargo docente. En el extremo opuesto, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Misiones continuarán con los valores más altos, en el rango de 13 a 15 alumnos por docente.

Proporción de alumnos por sección por rangos (menos de 15 alumnos; 15-19; 20-24; 25-29 y 30 o más), por provincia. Nivel primario. Ámbito urbano.

Además, se proyecta una reducción en la cantidad de grupos numerosos. Si se mantiene constante la cantidad de secciones (cursos) registrada en 2023, la proporción de secciones con 25 a 29 alumnos descenderá del 29,4% al 3,5% del total, y aquellas con 30 o más alumnos pasarán del 14,1% al 0,4%.

Las provincias con mayor proporción de aulas pequeñas hoy son Catamarca, La Rioja y Entre Ríos, según datos de 2023. Para 2030, se espera que Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz encabecen este grupo. Las jurisdicciones que hoy concentran la mayor proporción de cursos numerosos, como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Córdoba, también mostrarán una tendencia hacia aulas más reducidas.

Proporción de alumnos por sección por rangos (menos de 15 alumnos; 15-19; 20-24; 25-29 y 30 o más), por provincia. Nivel primario. Ámbito urbano. Proyección 2030 (manteniendo constante la cantidad de secciones del 2023).

Menos matrícula escolar

“La caída de la tasa de natalidad en Argentina puede tener múltiples efectos, tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante”, dijo Martín De Simone, coautor del informe.

“La evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable. El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie. Este reporte busca justamente abrir la discusión sobre cómo aprovecharla a tiempo y de la mejor manera posible, antes de que se cierre”, señaló.

El informe estima que si se mantuvieran constantes los ratios actuales, en 2030 se requerirían 50.043 secciones menos y reasignar 71.250 cargos docentes a nivel nacional, y que el valor estimado de esta reasignación de personal docente sería de $966.304 millones anuales.

Las propuestas

Los autores del informe proponen una serie de estrategias para aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente y basada en evidencia, como la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas que adapten la enseñanza al nivel de aprendizaje, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de programas de apoyo no académicos.

Promedio de alumnos por cargo docente frente a alumnos. Nivel primario. Ámbito urbano. Año 2023 y proyección 2030 (manteniendo constante la cantidad de cargos docentes de 2023)

También apuntan como alternativas reorientar parte de los recursos, de manera planificada y respetando los derechos adquiridos, hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente.