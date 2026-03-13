Marcha en la Plaza Belgrano: "Pedimos justicia por nuestros hijos que fueron asesinados"

Este viernes marcharon en Plaza Belgrano para reclamar justicia por los crímenes de Juan Vanega , el adolescente de 15 años asesinado en Alto Comedero, y Alejandro Tolaba , el soldado de 25 años que murió tras un ataque con arma blanca en Abra Pampa.

La movilización fue convocada por familiares, amigos y vecinos , quienes buscan visibilizar los casos y pedir avances en las investigaciones judiciales.

La manifestación coincide con los tres meses del asesinato de Juan Vanega , el adolescente de 15 años que murió tras ser apuñalado durante una fiesta en el barrio Tupac Amaru , en Alto Comedero.

Desde el hecho, la familia del joven insiste en que se esclarezca el caso y que la Justicia avance con las responsabilidades de los implicados.

El crimen generó conmoción en el barrio y renovó los reclamos por mayor seguridad en la zona, donde vecinos aseguraron que la presencia policial es escasa.

Entierro de Juan Vanega. Entierro de Juan Vanega.

Qué se sabe de la causa judicial

En el marco de la investigación por el homicidio, dos jóvenes de 18 años permanecen detenidos, sindicados como partícipes del hecho.

Además, un adolescente de 16 años también fue demorado durante el avance de la causa.

Hasta el momento, se desconoce qué resolución tomará la Justicia respecto de los implicados, mientras la familia de la víctima insiste en que se determinen responsabilidades y se avance con el proceso judicial.

El asesinato de Alejandro Tolaba en Abra Pampa

Otro de los casos que motivó la movilización es el de Alejandro Tolaba, un joven de 25 años que murió tras ser apuñalado durante un enfrentamiento entre jóvenes en Abra Pampa, ocurrido en la madrugada del lunes 2 de marzo.

De acuerdo con la información confirmada, el joven recibió una herida con arma blanca que le provocó la muerte, mientras que su hermano Nahuel Tolaba también resultó herido durante el ataque y continúa internado con lesiones graves.

Tras el hecho, la madre de los jóvenes expresó su dolor y aseguró que su familia quedó “destrozada”, al tiempo que agradeció a quienes participaron de las marchas para exigir justicia.

Marcha por Alejandro Tolaba

La palabra de dos madres que piden justicia

Yolanda Reyes, madre de Alejandro Tolaba, viajó desde Abra Pampa a la capital jujeña para participar de la marcha y reclamar justicia por su hijo. Entre lágrimas, expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras el crimen. “Esta vez me tocó a mí perder a mi hijo, le quitaron la vida”, dijo, y agregó que otro de sus hijos también resultó herido en el ataque y permanece internado en el Hospital Pablo Soria.

La mujer recordó que Alejandro era militar y estaba de vacaciones cuando ocurrió el hecho. “Era alegre, no le gustaban las peleas. Me queda un gran dolor y un gran vacío. Quiero que paguen por lo que hicieron”, sostuvo, y señaló que su hijo esperaba su primer hijo junto a su pareja, que está embarazada de cuatro meses. Además, reclamó que la Justicia avance con la investigación y con los responsables del ataque.

Palabra de la madre de Juan Vanega

Soledad Segovia, madre de Juan Vanega, también participó de la marcha para reclamar justicia por su hijo, asesinado hace tres meses en Alto Comedero. “Hoy salimos a pedir justicia por nuestros hijos, que fueron arrebatados y asesinados”, expresó durante la movilización. La mujer cuestionó que uno de los implicados, menor de edad al momento del hecho, haya recibido una condena condicional de tres años, decisión que según indicó le comunicó su abogado. “No hay justicia para el caso de mi hijo. Pedimos que el caso siga abierto”, sostuvo.

Segovia relató además el duro momento que atraviesa su familia desde el crimen: contó que estuvo dos meses internada y allí se enteró del fallecimiento de Juan. “Le arrebataron su vida y sus sueños. No tenía maldad con nadie”, dijo. También recordó que el adolescente tenía un hermano gemelo, quien aún no logra superar la pérdida. “Lo dejó solo, su hermano no quiere entrar a su habitación”, afirmó