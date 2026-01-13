martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 11:57
Causa.

Extenderán la prisión preventiva de los detenidos por el crimen de Juan Vanega

El fiscal de la causa confirmó que se solicitó la extensión de la prisión preventiva para los detenidos por el crimen de Juan Vanega, el joven de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Juan Vanega

Juan Vanega

Al cumplirse un mes del crimen de Juan Vanega, el adolescente asesinado el pasado 13 de diciembre en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, el fiscal Guillermo Beller confirmó a TodoJujuy.com que solicitará la extensión de la prisión preventiva de tres de los imputados que continúan detenidos en el marco de la investigación.

Extensión de la prisión preventiva: quiénes son los detenidos

Al cumplirse los primeros 30 días de la prisión preventiva dictada para tres de los acusados por el crimen de Juan Vanega, el fiscal Guillermo Beller confirmó a nuestro medio que solicitará la prórroga de la medida. El funcionario explicó que “aún resta definir la fecha para la audiencia para solicitar la prórroga”, instancia en la que se evaluará la continuidad de la detención.

Actualmente, permanecen privados de la libertad dos jóvenes de 18 años, sindicados como partícipes del hecho, y un adolescente de 16 años, también demorado en el marco de la investigación.

Entierro de Juan Vanega.
Entierro de Juan Vanega.

Entierro de Juan Vanega.

Un menor de 13 años señalado como presunto autor

Respecto del menor de 13 años identificado como presunto autor del homicidio, el fiscal Beller recordó que, según el marco legal vigente, “será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil”.

La investigación, que incluye el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y trabajo en el lugar del hecho, permitió establecer que el ataque fue premeditado. Por ello, la causa quedó caratulada como “Homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas”.

Guillermo Beller– Fiscal Regional

La autopsia confirmó la trágica muerte de Juan Vanega

Según el informe médico legal, el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico. La causa directa fue una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.

Juan Vanega

El ataque fuera de la fiesta

De acuerdo con testimonios de vecinos y testigos, el ataque ocurrió fuera del lugar donde se desarrollaba una fiesta, en cercanías a calle Pozo Cavado, en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. En ese contexto, el adolescente había salido a comprar bebidas y, al regresar, fue interceptado por varios jóvenes.

“Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos”, relató un vecino de la zona. Según esas versiones, el joven quedó rodeado y sin posibilidad de defenderse ante la agresión.

El recorrido por el sector donde fue asesinado Juan Vanega

recorrido del barrio - la zona donde mataron a Juan Segovia

Rescate en La Viña de Pastora Valerio
Jujuy.

Estaba desaparecida y la encontraron después de dos días en un arroyo de La Viña

Por  Gabriela Bernasconi

