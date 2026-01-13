A un mes del crimen de Juan Vanega: la cronología completa del caso

Este martes 13 de enero se cumple un mes del asesinato de Juan Vanega , el adolescente de 15 años que murió tras una violenta agresión en Alto Comedero. El caso conmocionó a todo el barrio y derivó en una investigación que reveló que se trató de un ataque premeditado.

Jujuy. Estaba desaparecida y la encontraron después de dos días en un arroyo de La Viña

A continuación, TodoJujuy.com hizo un repaso detallado de cómo se desarrollaron los hechos desde el inicio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de diciembre en calle Pozo Cavado, en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero.

Allí, Juan Vanega fue atacado con un arma blanca en el marco de una pelea entre varios jóvenes. La víctima recibió una puñalada, avanzó unos metros y cayó sin vida pese a la intervención del SAME.

El joven residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero. En el enfrentamiento participaron varones y mujeres.

apuñalado en Alto Comedero

14 de diciembre - Vecinos declararon que el hecho sangriento fue en una fiesta

De acuerdo con testimonios de vecinos y testigos, el ataque ocurrió fuera del lugar donde se desarrollaba una fiesta, en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. El adolescente había salido a comprar bebidas y, al regresar, fue interceptado por varios jóvenes.

“Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos”, relató un vecino de la zona. Según esas versiones, el joven quedó rodeado y sin posibilidad de defenderse ante la agresión.

15 de diciembre - Cuatro demorados por el asesinato

Días después, fuentes policiales informaron que, hasta ese momento, había cuatro personas demoradas para establecer su participación en este hecho de sangre. Precisaron que se trataba de una mujer y tres hombres, todos ellos menores de edad.

recorrido del barrio - la zona donde mataron a Juan Segovia

15 de diciembre - Se llevó a cabo la autopsia al cuerpo de Juan Vanega

En el transcurso de la mañana del lunes 15 de diciembre, se llevó adelante la autopsia correspondiente al cuerpo del joven asesinado. El proceso se desarrolló con total normalidad en la Morgue Judicial de Alto Comedero.

15 de diciembre - Dolor y despedida a Juan Venega

Familiares, amigos y vecinos despidieron a Juan en el SUM de las 18 Hectáreas. En medio del dolor, su papá, Jorge, habló con TodoJujuy.com y expresó el pedido más profundo de la familia: justicia.

“No hay muchas palabras, estoy mal”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. “A mi hijo me lo mataron y yo le pido al fiscal que siga investigando a los que están detenidos, que paguen, que hagan justicia por Juan”.

Embed - Dolor y despedida a Juan Segovia: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

16 de diciembre - Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero describieron un clima de enfrentamientos permanentes. “Hay una guerra entre barrios ”, expresó una vecina al mencionar conflictos reiterados entre jóvenes de sectores como las 47 Hectáreas, Tupac Amaru, 18 Hectáreas y zonas aledañas.

Según los testimonios recogidos, las peleas no son hechos aislados: "Ya estaban antes, no es algo nuevo”, señaló otro vecino, que aseguró que estos cruces se repiten desde hace tiempo y generan temor.

16 de diciembre - Se conocieron resultados de la autopsia

Según el informe médico legal, el joven falleció como consecuencia de un shock hemorrágico. La causa directa fue una herida de arma blanca que lesionó de manera grave la arteria y la vena femoral del muslo izquierdo.

El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.

Juan Vanega

16 de diciembre – La fiscalía confirma premeditación

A partir de análisis de cámaras, declaraciones testimoniales y trabajo en el terreno, el MPA informó que el crimen fue premeditado. La causa pasó a caratulase como:

Homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas. Homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas.

17 de diciembre - Personas demoradas: menores y dos mayores

Continuando con la investigación, se llegó a confirmar que dos mayores de edad, ambos de 18 años, se encuentran implicados en la causa. Sobre esto, el fiscal Guillermo Beller, señaló que tanto esas dos personas como el joven de 16 años que también fue demorado, "tendrán prisión preventiva por 30 días".

En cuanto al menor de 13 años señalado como presunto autor del homicidio, el fiscal explicó que "será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil".

Guillermo Beller– Fiscal Regional

Zona insegura: el lugar dónde mataron a Juan Venega

El crimen de Juan Vanega tuvo lugar sobre calle Pozo Cavado, en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En la imagen que se comparte más adelante, tomada mediante Google Maps, se aprecia el punto exacto donde se produjo el ataque. En ese mismo sector, una cámara de un domicilio logró registrar parte de lo sucedido.

A aproximadamente una cuadra y media del lugar del crimen se realizaba la fiesta de egresados de la que provenían los jóvenes involucrados en el asesinato del adolescente de 15 años.

image Lugar donde mataron a Juan

13 de enero - A un mes del caso

A 30 días del crimen de Juan Vanega, la causa continúa en etapa investigativa mientras se analizan pruebas, testimonios y pericias complementarias para determinar con precisión el rol de cada implicado.