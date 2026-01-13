A un mes del crimen de Juan Vanega: la cronología completa del caso

Este martes 13 de enero se cumple un mes del asesinato de Juan Vanega, el adolescente de 15 años que murió tras una violenta agresión en Alto Comedero. El caso conmocionó a todo el barrio y derivó en una investigación que reveló que se trató de un ataque premeditado.
Allí, Juan Vanega fue atacado con un arma blanca en el marco de una pelea entre varios jóvenes. La víctima recibió una puñalada, avanzó unos metros y cayó sin vida pese a la intervención del SAME.
El joven residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero. En el enfrentamiento participaron varones y mujeres.
14 de diciembre - Vecinos declararon que el hecho sangriento fue en una fiesta
De acuerdo con testimonios de vecinos y testigos, el ataque ocurrió fuera del lugar donde se desarrollaba una fiesta, en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. El adolescente había salido a comprar bebidas y, al regresar, fue interceptado por varios jóvenes.
“Salió a comprar bebidas y cuando volvía lo atacaron varios chicos”, relató un vecino de la zona. Según esas versiones, el joven quedó rodeado y sin posibilidad de defenderse ante la agresión.
15 de diciembre - Cuatro demorados por el asesinato
recorrido del barrio - la zona donde mataron a Juan Segovia
15 de diciembre - Se llevó a cabo la autopsia al cuerpo de Juan Vanega
En el transcurso de la mañana del lunes 15 de diciembre, se llevó adelante la autopsia correspondiente al cuerpo del joven asesinado. El proceso se desarrolló con total normalidad en la Morgue Judicial de Alto Comedero.
“No hay muchas palabras, estoy mal”, comenzó diciendo, visiblemente afectado. “A mi hijo me lo mataron y yo le pido al fiscal que siga investigando a los que están detenidos, que paguen, que hagan justicia por Juan”.
Embed - Dolor y despedida a Juan Segovia: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"
16 de diciembre - Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero
El estudio determinó que no presentaba lesiones defensivas ni otras heridas compatibles con un ataque prolongado. Este dato reforzó la hipótesis de una agresión directa y de carácter letal, con un solo impacto que resultó determinante.
16 de diciembre – La fiscalía confirma premeditación
A partir de análisis de cámaras, declaraciones testimoniales y trabajo en el terreno, el MPA informó que el crimen fue premeditado. La causa pasó a caratulase como:
Homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas. Homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas.
17 de diciembre - Personas demoradas: menores y dos mayores
En cuanto al menor de 13 años señalado como presunto autor del homicidio, el fiscal explicó que "será derivado a una institución de menores, tal cual establece el régimen penal juvenil".
Guillermo Beller– Fiscal Regional
Zona insegura: el lugar dónde mataron a Juan Venega
El crimen de Juan Vanega tuvo lugar sobre calle Pozo Cavado, en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. En la imagen que se comparte más adelante, tomada mediante Google Maps, se aprecia el punto exacto donde se produjo el ataque. En ese mismo sector, una cámara de un domicilio logró registrar parte de lo sucedido.
A aproximadamente una cuadra y media del lugar del crimen se realizaba la fiesta de egresados de la que provenían los jóvenes involucrados en el asesinato del adolescente de 15 años.
13 de enero - A un mes del caso
A 30 días del crimen de Juan Vanega, la causa continúa en etapa investigativa mientras se analizan pruebas, testimonios y pericias complementarias para determinar con precisión el rol de cada implicado.