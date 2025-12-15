Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero

Un adolescente de 15 años fue asesinado durante la madrugada del sábado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, luego de recibir heridas de arma blanca en medio de una violenta pelea entre grupos de jóvenes. Tras el episodio, fuentes policiales confirmaron que cuatro adolescentes quedaron demorados.

Además, otro joven permanece internado en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación por las graves lesiones que sufrió durante la pelea ocurrida en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical.

alto comedero tupac amaru (3) Cuatro adolescentes demorados por el crimen en Alto Comedero Durante la mañana de este lunes, fuentes policiales informaron a TodoJujuy.com que, hasta el momento, “hay 4 personas demoradas para establecer su participación en este hecho de sangre”. Precisaron además que se trata de una mujer y tres hombres, todos ellos menores de edad.

apuñalado en Alto Comedero Un joven internado en el Hospital Materno Infantil En paralelo, las autoridades confirmaron que, además del adolescente fallecido, otro menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde continúa internado bajo observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

alto comedero tupac amaru (2) Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero En otro sentido, en el transcurso de la mañana de este lunes 15 de diciembre, se llevará adelante la autopsia correspondiente al cuerpo del joven asesinado. El proceso se desarrollará en la Morgue Judicial de Alto Comedero. morgue judicial.png

