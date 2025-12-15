Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero

Además, otro joven permanece internado en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación por las graves lesiones que sufrió durante la pelea ocurrida en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical.
Cuatro adolescentes demorados por el crimen en Alto Comedero
Durante la mañana de este lunes, fuentes policiales informaron aTodoJujuy.com que, hasta el momento, “hay 4 personas demoradas para establecer su participación en este hecho de sangre”. Precisaron además que se trata de una mujer y tres hombres, todos ellos menores de edad.
Un joven internado en el Hospital Materno Infantil
En paralelo, las autoridades confirmaron que, además del adolescente fallecido, otro menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde continúa internado bajo observación, aunque se encuentra fuera de peligro.
Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero
En otro sentido, en el transcurso de la mañana de este lunes 15 de diciembre, se llevará adelante la autopsia correspondiente al cuerpo del joven asesinado. El proceso se desarrollará en la Morgue Judicial de Alto Comedero.