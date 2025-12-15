lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 11:15
Crimen.

Hay cuatro demorados por el asesinato del joven de 15 años en Alto Comedero

Tras el asesinato de un joven de 15 años en el barrio Alto Comedero, cuatro menores fueron demorados. Además, hay otro adoscente internado en observación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
apuñalado en Alto Comedero
Además, otro joven permanece internado en el Hospital Materno Infantil, donde se encuentra bajo observación por las graves lesiones que sufrió durante la pelea ocurrida en calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical.

alto comedero tupac amaru (3)

Cuatro adolescentes demorados por el crimen en Alto Comedero

Durante la mañana de este lunes, fuentes policiales informaron a TodoJujuy.com que, hasta el momento, “hay 4 personas demoradas para establecer su participación en este hecho de sangre”. Precisaron además que se trata de una mujer y tres hombres, todos ellos menores de edad.

apuñalado en Alto Comedero

Un joven internado en el Hospital Materno Infantil

En paralelo, las autoridades confirmaron que, además del adolescente fallecido, otro menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde continúa internado bajo observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

alto comedero tupac amaru (2)

Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

En otro sentido, en el transcurso de la mañana de este lunes 15 de diciembre, se llevará adelante la autopsia correspondiente al cuerpo del joven asesinado. El proceso se desarrollará en la Morgue Judicial de Alto Comedero.

morgue judicial.png

