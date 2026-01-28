El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que ya se encuentran disponibles las vacunas contra el dengue, tras la recepción de 6.370 nuevas dosis tetravalentes. Estas vacunas permitirán continuar con la estrategia de vacunación focalizada y complementar las dosis previamente adquiridas por el Gobierno provincial.

Las vacunas están siendo distribuidas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta, Güemes, Rosario de la Frontera y Metán, zonas priorizadas por la situación epidemiológica.

En el marco del Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue, definido de manera conjunta entre la Provincia y la Nación, la población objetivo está conformada por personas de entre 15 y 39 años que residan en los departamentos mencionados.

En Salta ya están disponibles las vacunas contra el dengue

Las dosis estarán disponibles desde hoy en los hospitales de las localidades asignadas. Para acceder a la vacunación, los vecinos deberán presentarse con su DNI y carnet de vacunación.

Quiénes no pueden recibir la vacuna

Desde el Ministerio recordaron que existen grupos que no están habilitados para recibir la dosis. Entre ellos se encuentran:

Personas embarazadas

Mujeres en período de lactancia

Pacientes inmunocomprometidos

Pacientes oncológicos

Personas en tratamiento con corticoides

Personas que reciben inmunoglobulina o hemoderivados

Personas con diagnóstico confirmado de dengue, quienes deberán esperar al menos seis meses para poder vacunarse

La vacuna como complemento, no como única solución

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, destacó que la vacuna debe ser considerada una herramienta adicional dentro de la estrategia integral de control y mitigación del dengue. En ese sentido, remarcó la importancia de no descuidar la vigilancia epidemiológica, la atención precoz de los casos y las medidas de prevención.

Recomendaciones para prevenir el dengue

Las autoridades sanitarias solicitaron a la ciudadanía reforzar las acciones preventivas, entre ellas: realizar descacharrado, eliminar recipientes en desuso o evitar la acumulación de agua estancada, utilizar repelente para prevenir picaduras del mosquito, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar tules o redes en cochecitos y cunas, y optar por ropa de colores claros y manga larga.

Estas medidas siguen siendo fundamentales para reducir la circulación del mosquito transmisor y prevenir nuevos casos de dengue en la provincia.