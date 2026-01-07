Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

El dengue atraviesa un momento de menor circulación en el norte argentino y los países vecinos, una noticia alentadora después de temporadas epidémicas con muchos casos. Sin embargo, en Jujuy la presencia de mosquitos sigue siendo alta y el escenario obliga a sostener las medidas de prevención.

Así lo explicó Mario Linares , del Instituto de Biología de la Altura de la UNJu , al analizar el último boletín epidemiológico y el comportamiento de las distintas especies de mosquitos.

“En toda la región, el dengue viene en disminución respecto del período epidémico anterior, con entre 40% y 90% menos de casos”, señaló Linares. Ese descenso aporta tranquilidad, aunque no elimina el riesgo. “Siempre estamos con las puertas abiertas a que ingrese un caso importado o aparezca un caso autóctono y se genere un brote”, advirtió.

Embed - Mario Linares - Instituto de Biología de la Altura de la UNJu

Cabe mencionar que en Argentina, el último reporte registra pocos casos en total, mayormente asociados a antecedentes de viaje, y sin casos confirmados en Jujuy hasta el momento.

No todos los mosquitos son iguales: las diferencias con el dengue

Uno de los puntos clave es diferenciar especies. El mosquito transmisor del dengue, Aedes aegypti, no es el mismo que el mosquito domiciliario que molesta por las noches.

“El mosquito común (Culex) tiene hábitos nocturnos y una enorme variedad de criaderos: cualquier charco de agua limpia o sucia le sirve”, explicó el especialista. Por eso, aunque baje el dengue, la molestia nocturna puede aumentar, sobre todo en barrios con cunetas, basurales, piletas sin mantenimiento o acumulación de agua en techos.

En cambio, Aedes aegypti se cría principalmente dentro o alrededor de las viviendas, en recipientes con agua limpia, y pica durante el día.

Aedes Aegypti El Aedes Aegypti transmite dengue y chikungunya.

Descacharrado: una medida que sigue siendo clave

Las campañas de descacharrado ayudaron a reducir criaderos del mosquito del dengue. “Es una medida que impacta directamente en la disminución del riesgo”, afirmó Linares, aunque aclaró que la infraestructura urbana también puede generar reservorios. “Hemos visto mosquitos en huecos de la infraestructura donde se junta agua”, remarcó.

Las medidas básicas no cambian, los cuidados siguen apoyándose en la tarea eliminar criaderos, vaciar recipientes, limpiar canaletas y asegurar tanques y depósitos de agua.

Repelentes: qué usar y qué evitar

Ante la proliferación de recetas caseras, el especialista fue claro: “Recomendamos repelentes certificados, con componentes probados”. En particular, sugirió verificar que el producto contenga DEET, uno de los principios activos más efectivos.

“Hay tantas recetas caseras como personas, pero no recomendamos su uso corriente”, señaló. La indicación se refuerza para actividades al aire libre y para pescadores o campistas.