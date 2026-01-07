Venta de repelentes en Jujuy: suba del 15% y menor demanda

Venta de repelentes en Jujuy

El aumento de precios también alcanzó a los repelentes y, según explicaron desde el sector farmacéutico, la demanda se mantiene muy por debajo de lo registrado el verano pasado. Daniela Ustarez, farmacéutica MP 512, dialogó con Canal 4 y describió la situación actual en un contexto donde el calor y la presencia de mosquitos comienzan a hacerse sentir.

En cuanto al movimiento en mostradores, señaló que las ventas siguen siendo bajas y que “la demanda por ahora no supera más de cinco repelentes que se están vendiendo por día”. A esto se suma un incremento reciente: el último ajuste de precios se aplicó el 5 de enero, con una suba del 15% respecto del mes anterior. En el último año, indicó, el aumento acumulado ronda también ese porcentaje.

Cuánto cuestan los repelentes en Jujuy Los productos —incluidos los específicos para niños— actualmente se comercializan entre $7.000 y $12.000, variación que depende de la marca y el tipo de presentación.

Repelentes caseros: advertencias La farmacéutica también advirtió sobre la creciente tendencia a fabricar repelentes caseros para reducir gastos. Aunque reconoció que muchas personas recurren a estas preparaciones, remarcó que “no sé si es tan efectivo” y pidió extremar precauciones. En ese sentido, recomendó acudir a lugares habilitados para garantizar productos seguros: “Si lo pueden pedir a través de la farmacia, que la farmacia lo elabore mejor. Si no, sí tienen elementos caseros, los tienen que usar con cuidado, no usar internet para elaborar, más vale hacerlo en la farmacia”, puntualizó. Salud

