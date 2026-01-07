miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 14:34
Cuidados.

Venta de repelentes en Jujuy: suba del 15% y menor demanda

La demanda de repelentes en Jujuy cayó respecto al año pasado, mientras que los precios volvieron a subir a comienzos de enero.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Venta de repelentes en Jujuy

Venta de repelentes en Jujuy

El aumento de precios también alcanzó a los repelentes y, según explicaron desde el sector farmacéutico, la demanda se mantiene muy por debajo de lo registrado el verano pasado. Daniela Ustarez, farmacéutica MP 512, dialogó con Canal 4 y describió la situación actual en un contexto donde el calor y la presencia de mosquitos comienzan a hacerse sentir.

En cuanto al movimiento en mostradores, señaló que las ventas siguen siendo bajas y que “la demanda por ahora no supera más de cinco repelentes que se están vendiendo por día”. A esto se suma un incremento reciente: el último ajuste de precios se aplicó el 5 de enero, con una suba del 15% respecto del mes anterior. En el último año, indicó, el aumento acumulado ronda también ese porcentaje.

Cuánto cuestan los repelentes en Jujuy

Los productos —incluidos los específicos para niños— actualmente se comercializan entre $7.000 y $12.000, variación que depende de la marca y el tipo de presentación.

Embed - DANIELA USTAREZ - Farmacéutica MP 512 - Venta de repelentes en Jujuy: suba del 15% y menor demanda

Qué esperan para febrero 2026

Ustarez anticipó que la demanda podría incrementarse en las próximas semanas, cuando el clima sea aún más propicio para la proliferación de mosquitos. “Creo que en febrero va a aumentar más porque es la época más húmeda y de más calor”, señaló.

Repelentes caseros: advertencias

La farmacéutica también advirtió sobre la creciente tendencia a fabricar repelentes caseros para reducir gastos. Aunque reconoció que muchas personas recurren a estas preparaciones, remarcó que “no sé si es tan efectivo” y pidió extremar precauciones.

En ese sentido, recomendó acudir a lugares habilitados para garantizar productos seguros: “Si lo pueden pedir a través de la farmacia, que la farmacia lo elabore mejor. Si no, sí tienen elementos caseros, los tienen que usar con cuidado, no usar internet para elaborar, más vale hacerlo en la farmacia”, puntualizó.

Salud

