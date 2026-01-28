El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo).

El estado de las rutas en la provincia de Jujuy presenta este miércoles 28 de enero múltiples restricciones a la circulación. El relevamiento de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy enumera cortes totales por crecidas de ríos, tramos habilitados con precaución y desvíos obligatorios por obras en rutas nacionales y provinciales.

La información alcanza a distintos puntos de la Quebrada, la Puna y las Yungas, con impacto directo en el tránsito interurbano, el transporte de cargas y los viajes particulares. A continuación, el detalle completo, organizado por tipo de transitabilidad.

Rutas intransitables en Jujuy Ruta Nacional 40: altura río San Juan de Oro, corte total por crecida del río.

altura río San Juan de Oro, corte total por crecida del río. Ruta Provincial 19: altura río Normenta, departamento Ledesma, intransitable por crecida. Rutas transitables con precaución y restricciones Ruta Provincial 29: altura río Tesorero, habilitada solo para vehículos 4x4.

altura río Tesorero, habilitada solo para vehículos 4x4. Ruta Provincial 35: altura complejo Los Tucanes, tránsito exclusivo para 4x4.

altura complejo Los Tucanes, tránsito exclusivo para 4x4. Ruta Provincial 20: tramo entre Los Blancos y La Escalera, circulación condicionada.

tramo entre Los Blancos y La Escalera, circulación condicionada. Ruta Nacional 40: tramo entre El Cañadón y Paicone, transitable con precaución.

tramo entre El Cañadón y Paicone, transitable con precaución. Ruta Nacional 79: altura Abra Laite, tránsito con precaución.

altura Abra Laite, tránsito con precaución. Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi, calzada irregular.

entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi, calzada irregular. Ruta Nacional 52: kilómetros 158, 165 y 178, acumulación de sedimentos.

kilómetros 158, 165 y 178, acumulación de sedimentos. Ruta Provincial 11: altura río Las Burras, tránsito con advertencias.

altura río Las Burras, tránsito con advertencias. Ruta Provincial 83: habilitada con precaución.

habilitada con precaución. Ruta Provincial 73: circulación condicionada.

circulación condicionada. Ruta Provincial 5: entre Santa Catalina y Cieneguillas, transitable con precaución.

entre Santa Catalina y Cieneguillas, transitable con precaución. Ruta Provincial 67: habilitada con advertencias.

habilitada con advertencias. Ruta Provincial 64: tránsito con precaución.

tránsito con precaución. Ruta Provincial 65: circulación condicionada.

circulación condicionada. Ruta Nacional 40: tramo entre Orosmayo y Cusi Cusi, tránsito con precaución.

tramo entre Orosmayo y Cusi Cusi, tránsito con precaución. Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey, condiciones irregulares. Rutas con desvíos por obras viales Ruta Nacional 34: kilómetro 1159, acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada.

kilómetro 1159, acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada. Ruta Nacional 34: entre rutas provinciales 43 y 61, altura Manantiales, circulación con conos y máxima precaución. Rutas con deterioro de calzada Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70, presencia de baches por tramos.

