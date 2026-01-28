miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 08:01
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

El informe oficial detalla rutas intransitables, sectores habilitados con precaución y desvíos por crecidas, sedimentos y obras viales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo).

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo).

La información alcanza a distintos puntos de la Quebrada, la Puna y las Yungas, con impacto directo en el tránsito interurbano, el transporte de cargas y los viajes particulares. A continuación, el detalle completo, organizado por tipo de transitabilidad.

Rutas intransitables en Jujuy

  • Ruta Nacional 40: altura río San Juan de Oro, corte total por crecida del río.
  • Ruta Provincial 19: altura río Normenta, departamento Ledesma, intransitable por crecida.

Rutas transitables con precaución y restricciones

  • Ruta Provincial 29: altura río Tesorero, habilitada solo para vehículos 4x4.
  • Ruta Provincial 35: altura complejo Los Tucanes, tránsito exclusivo para 4x4.
  • Ruta Provincial 20: tramo entre Los Blancos y La Escalera, circulación condicionada.
  • Ruta Nacional 40: tramo entre El Cañadón y Paicone, transitable con precaución.
  • Ruta Nacional 79: altura Abra Laite, tránsito con precaución.
  • Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi, calzada irregular.
  • Ruta Nacional 52: kilómetros 158, 165 y 178, acumulación de sedimentos.
  • Ruta Provincial 11: altura río Las Burras, tránsito con advertencias.
  • Ruta Provincial 83: habilitada con precaución.
  • Ruta Provincial 73: circulación condicionada.
  • Ruta Provincial 5: entre Santa Catalina y Cieneguillas, transitable con precaución.
  • Ruta Provincial 67: habilitada con advertencias.
  • Ruta Provincial 64: tránsito con precaución.
  • Ruta Provincial 65: circulación condicionada.
  • Ruta Nacional 40: tramo entre Orosmayo y Cusi Cusi, tránsito con precaución.
  • Ruta Nacional 40: desde Susques hasta Puesto Sey, condiciones irregulares.

Rutas con desvíos por obras viales

  • Ruta Nacional 34: kilómetro 1159, acceso norte a San Pedro, desvío transitorio por duplicación de calzada.
  • Ruta Nacional 34: entre rutas provinciales 43 y 61, altura Manantiales, circulación con conos y máxima precaución.

Rutas con deterioro de calzada

  • Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70, presencia de baches por tramos.

