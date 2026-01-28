El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

El estado de las rutas en la provincia de Jujuy presenta este miércoles 28 de enero múltiples restricciones a la circulación. El relevamiento de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy enumera cortes totales por crecidas de ríos, tramos habilitados con precaución y desvíos obligatorios por obras en rutas nacionales y provinciales.
La información alcanza a distintos puntos de la Quebrada, la Puna y las Yungas, con impacto directo en el tránsito interurbano, el transporte de cargas y los viajes particulares. A continuación, el detalle completo, organizado por tipo de transitabilidad.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.