lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 14:01
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Lluvias intensas, crecidas de ríos y derrumbes dejaron múltiples rutas intransitables en Jujuy, según el parte oficial del 19 de enero.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El mapa del estado de las rutas en Jujuy.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.

Lee además
hay rutas intransitables en jujuy por la crecida de rios y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos
Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.
Mendoza.

Elevaron la recompensa por datos sobre Nataniel Guzmán, desaparecido hace tres años

El mapa del estado de las rutas en Jujuy, elaborado por Todo Jujuy, refleja un escenario complejo en distintas regiones de la provincia, con especial afectación en zonas de Puna, Yungas y áreas rurales.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar los sectores comprometidos y mantenerse informados antes de emprender viajes, ya que las condiciones cambian de manera constante por la continuidad de las lluvias.

Embed

Intransitables

Transitables con precaución

  • Ruta Nacional 9 entre Tumbaya y Chañarcito
  • Ruta Provincial 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
  • Ruta Nacional 52 a altura del kilómetro 185
  • Ruta Provincial 83 entre Pampichuela y Valle Grande
  • Ruta Provincial 73 en Palca de Aparzo
  • Ruta Provincial 73 entre Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta Nacional 34 en acceso a San Pedro
  • Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 (Los Manantiales)
  • Ruta Provincial 79 desde El Moreno hasta Salta
  • Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70
  • Ruta Provincial 78 desde El Moreno hasta Laguna Colorada
  • Camino vercinal entre Santa Catalina y El Angosto
  • Ruta Nacional 40 entre Susques y Puesto Sey
  • Ruta Nacional 40 a altura de Ciénega de PAicone
  • Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska
  • Ruta Provincial 13 en Iturbe
  • Ruta Provincial 4 a altura del Arroyo Las Peras
  • Ruta Provincial 19 a altura de Normenta

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Elevaron la recompensa por datos sobre Nataniel Guzmán, desaparecido hace tres años

Este martes sube el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel