El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

El fuerte temporal que afecta a Jujuy desde hace varios días impactó de lleno en la red vial provincial y nacional. Un informe oficial difundido este 19 de enero detalla un amplio listado de rutas intransitables y otros tramos que solo permiten circular con extrema precaución, debido a crecidas de ríos, desmoronamientos y acumulación de material sobre la calzada.
El mapa del estado de las rutas en Jujuy, elaborado por Todo Jujuy, refleja un escenario complejo en distintas regiones de la provincia, con especial afectación en zonas de Puna, Yungas y áreas rurales.
Las autoridades solicitaron a los conductores evitar los sectores comprometidos y mantenerse informados antes de emprender viajes, ya que las condiciones cambian de manera constante por la continuidad de las lluvias.
