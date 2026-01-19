El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.

El fuerte temporal que afecta a Jujuy desde hace varios días impactó de lleno en la red vial provincial y nacional. Un informe oficial difundido este 19 de enero detalla un amplio listado de rutas intransitables y otros tramos que solo permiten circular con extrema precaución, debido a crecidas de ríos, desmoronamientos y acumulación de material sobre la calzada.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy, elaborado por Todo Jujuy, refleja un escenario complejo en distintas regiones de la provincia, con especial afectación en zonas de Puna, Yungas y áreas rurales.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar los sectores comprometidos y mantenerse informados antes de emprender viajes, ya que las condiciones cambian de manera constante por la continuidad de las lluvias.

Embed Intransitables Ruta Nacional 40 a altura de San Juan de Oro

Ruta Nacional 40 entre El Cañadón y Paicone

Ruta Provincial 79 a altura de Abralaite

Ruta Provincial 70 y 70B desde Ruta Nacional 52 hasta el límite con Salta

Ruta Provincial 35 altura Complejo Los tucanes

Ruta Provincial 39 a altura del río Tesorero

Ruta Provincial 83 y caminos colindantes entre: Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco, Santa Ana, La Puerta, Abra Honda y zonas aledañas. Transitables con precaución Ruta Nacional 9 entre Tumbaya y Chañarcito

Ruta Provincial 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

Ruta Nacional 52 a altura del kilómetro 185

Ruta Provincial 83 entre Pampichuela y Valle Grande

Ruta Provincial 73 en Palca de Aparzo

Ruta Provincial 73 entre Valle Colorado y Santa Ana

Ruta Nacional 34 en acceso a San Pedro

Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 (Los Manantiales)

Ruta Provincial 79 desde El Moreno hasta Salta

Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70

Ruta Provincial 78 desde El Moreno hasta Laguna Colorada

Camino vercinal entre Santa Catalina y El Angosto

Ruta Nacional 40 entre Susques y Puesto Sey

Ruta Nacional 40 a altura de Ciénega de PAicone

Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska

Ruta Provincial 13 en Iturbe

Ruta Provincial 4 a altura del Arroyo Las Peras

Ruta Provincial 19 a altura de Normenta

