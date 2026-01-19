Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Las lluvias que se registran desde ayer en Jujuy, bajo un alerta amarillo vigente, afectan de forma directa la circulación en rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales. Crecidas de ríos, acumulación de arena, sedimentos y tareas viales obligan a extremar cuidados al momento de viajar.
El reporte actualizado indica tramos completamente intransitables, sectores con tránsito restringido y desvíos permanentes por obras.
Rutas intransitables en Jujuy
- Ruta Nacional 40 – Altura San Juan de Oro: intransitable por crecida de río.
- Ruta Nacional 40 – Entre El Cañadón y Paicone: intransitable por crecida de río.
- Ruta Provincial 79 – Altura Abralaite: intransitable por crecida de río.
- Ruta Provincial 29 y Ruta Provincial 35 - Intransitable por la crecida de ríos y arroyos
Estos tramos permanecen cerrados al tránsito sin alternativas de paso habilitadas.
Embed - Impresionante crecida del río en Tiraxi
Rutas transitables con precaución
- Ruta Provincial 7 – Entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
- Ruta Nacional 52 – Km 185, con acumulación de arena sobre la calzada.
- Ruta Provincial 83 – Entre Pampichuela y Valle Grande.
- Ruta Provincial 73 – En Palca de Aparzo.
- Ruta Provincial 73 – Entre Valle Colorado y Santa Ana.
- Ruta Nacional 34 – Acceso norte a San Pedro de Jujuy, con desvío por obras.
- Ruta Nacional 34 – Entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61, a la altura de Manantiales.
- Ruta Nacional 52 – Desde Salinas Grandes hasta Ruta Provincial 70.
- Ruta Provincial 79 – Desde El Moreno hasta Ruta Provincial 51.
- Ruta Provincial 78 – Desde El Moreno hasta Laguna Colorada.
- Camino vecinal – Desde Santa Catalina hasta El Angosto.
- Ruta Nacional 40 – Desde Susques hasta Puesto Sey.
- Ruta Nacional 40 – Zona de Ciénaga de Paicone.
- Ruta Provincial 13 – Altura Iturbe.
- Ruta Nacional 40 – Altura arroyo Las Peras.
- Ruta Provincial 70 – Desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Provincial 51.
- Ruta Provincial 70B – Desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Provincial 51.
- Ruta Provincial 119 – Altura Normenta.
Desvío permanente por obras en la RN 34
Sectores con extrema precaución y cortes momentáneos
- Ruta Nacional 52 – Km 185: transitable con máxima precaución por acumulación de arena.
- Ruta Nacional 9 – Tramo Tumbaya–Chañarito, sentido norte-sur:
- Transitable con extrema precaución por sedimentos y piedras.
- Corte total momentáneo por tareas de limpieza en calzada.
- Ruta Nacional 52 – Km 158, km 165 y km 178, altura paraje Callejón: transitable con precaución por lluvias y deslizamiento de lodo.
- Avenida Savio – Altura Curva de la Muerte. Sentido norte-sur: corte total momentáneo con desvío por avenida Río Bamba.
- Ruta Nacional 34 – Puente Los Berros, sentido norte-sur: media calzada habilitada por hecho vial.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.