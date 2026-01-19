lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 08:25
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

La lluvia persiste desde ayer en Jujuy y genera rutas intransitables, cortes momentáneos y desvíos obligatorios en distintos puntos de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
RUTA 9 TUMBAYA (2)
Lee además
Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy
Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia y lo apuñaló en la puna jujeña
Jujuy.

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

El reporte actualizado indica tramos completamente intransitables, sectores con tránsito restringido y desvíos permanentes por obras.

Rutas intransitables en Jujuy

  • Ruta Nacional 40 – Altura San Juan de Oro: intransitable por crecida de río.
  • Ruta Nacional 40 – Entre El Cañadón y Paicone: intransitable por crecida de río.
  • Ruta Provincial 79 – Altura Abralaite: intransitable por crecida de río.
  • Ruta Provincial 29 y Ruta Provincial 35 - Intransitable por la crecida de ríos y arroyos

Estos tramos permanecen cerrados al tránsito sin alternativas de paso habilitadas.

Embed - Impresionante crecida del río en Tiraxi

Rutas transitables con precaución

  • Ruta Provincial 7 – Entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.
  • Ruta Nacional 52 – Km 185, con acumulación de arena sobre la calzada.
  • Ruta Provincial 83 – Entre Pampichuela y Valle Grande.
  • Ruta Provincial 73 – En Palca de Aparzo.
  • Ruta Provincial 73 – Entre Valle Colorado y Santa Ana.
  • Ruta Nacional 34 – Acceso norte a San Pedro de Jujuy, con desvío por obras.
  • Ruta Nacional 34 – Entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61, a la altura de Manantiales.
  • Ruta Nacional 52 – Desde Salinas Grandes hasta Ruta Provincial 70.
  • Ruta Provincial 79 – Desde El Moreno hasta Ruta Provincial 51.
  • Ruta Provincial 78 – Desde El Moreno hasta Laguna Colorada.
  • Camino vecinal – Desde Santa Catalina hasta El Angosto.
  • Ruta Nacional 40 – Desde Susques hasta Puesto Sey.
  • Ruta Nacional 40 – Zona de Ciénaga de Paicone.
  • Ruta Provincial 13 – Altura Iturbe.
  • Ruta Nacional 40 – Altura arroyo Las Peras.
  • Ruta Provincial 70 – Desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Provincial 51.
  • Ruta Provincial 70B – Desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Provincial 51.
  • Ruta Provincial 119 – Altura Normenta.

Desvío permanente por obras en la RN 34

  • Ruta Nacional 34 – Tramo entre km 1180,62 y km 1182,60: desvío de tránsito permanente por obras de la nueva autopista.

    • Sentido sur–norte: desvío por rama derecha.
    • Sentido norte–sur: desvío por rama izquierda.
    • Tramo comprendido entre el empalme con Ruta Nacional 66 y el acceso norte a San Pedro de Jujuy.
Corte ruta 9 tumbaya

Sectores con extrema precaución y cortes momentáneos

  • Ruta Nacional 52 – Km 185: transitable con máxima precaución por acumulación de arena.
  • Ruta Nacional 9 – Tramo Tumbaya–Chañarito, sentido norte-sur:
    • Transitable con extrema precaución por sedimentos y piedras.
    • Corte total momentáneo por tareas de limpieza en calzada.
  • Ruta Nacional 52 – Km 158, km 165 y km 178, altura paraje Callejón: transitable con precaución por lluvias y deslizamiento de lodo.
  • Avenida Savio – Altura Curva de la Muerte. Sentido norte-sur: corte total momentáneo con desvío por avenida Río Bamba.
  • Ruta Nacional 34 – Puente Los Berros, sentido norte-sur: media calzada habilitada por hecho vial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Cochinoca: discutió con su hermano por una herencia, lo apuñaló y se fugó

Preocupación de vecinos de Chijra por la crecida del Río Grande tras las fuertes tormentas

Temporal en el norte: docentes quedaron varados y no pudieron llegar a Catua

Se derrumbaron caminos y hay varios pueblos de Jujuy incomunicados

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel