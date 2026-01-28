"El objetivo es construir 1.900 viviendas entre 2026 y 2027", dijo Carlos Stanic

“Las prioridades definidas por el gobernador Carlos Sadir en el campo de la obra pública son rutas, viviendas, agua potable y cloacas y estamos cumpliendo estos objetivos” , afirmó el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic.

Atención. Restringirán el tránsito en la avenida General Savio: cuándo y en qué horario

En este contexto, enfatizó que “no obstante todos los recortes implementados por la Nación, se hizo mucho en Jujuy en materia de obra pública y con recursos propios”.

Precisó que el balance del ejercicio 2025 cerró con una inversión superior a los $200.000 millones en obra pública, para luego destacar que “este año la proyección presupuestaria prácticamente se duplica respecto de 2025”. “Jujuy fue la provincia que tuvo mayor inversión directa el año anterior”, aseveró.

image Polideportivo 13 de Julio.

Al abordar el abanico de proyectos en ejecución, recalcó que “en estos momentos las inversiones se materializan en siete planes de viviendas activos a los que, en breve, se sumarán tres”.

Stanic continuó indicando que “el objetivo es construir 1.900 viviendas entre 2026 y 2027” y subrayó que “los proyectos correspondientes están casi listos”.

Aseguró que “el propósito es hacer viviendas en toda la provincia”, pero advirtió que “enfrentamos la dificultad de la falta de tierras” y es por esta razón que “apuntamos a firmar convenios de cooperación con nucleamientos de profesionales y gremios”. En este sentido, adelantó que “estamos lanzando el plan del Colegio de Ingenieros y a fines de febrero licitaremos el proyecto para el Personal Legislativo”.

Tras remarcar la implementación de la Ley de Inversión Público - Privada, puntualizó que “el año pasado también fue exitosa la operatoria de microcrédito para terminar, ampliar y mejorar casas, a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ)”.

image Ruta 56.

“En lo que va de 2026 habilitamos dos nuevas instancias para otorgar microcréditos y en media hora se agotaron los turnos de atención”, comentó y resaltó que “la idea es ampliar esta herramienta de financiación”.

En otro orden, el ministro señaló que “hay un presupuesto de $7.000 millones para obras de agua potable y redes cloacales”, a los fines de mejorar los servicios y, especialmente, incorporar nuevos usuarios desde el convencimiento de que el agua es un derecho.

En relación a las obras encuadradas en “Jujuy Construye”, destacó que “pavimentamos más de 115 Km de rutas provinciales y tenemos previsto continuar con las inversiones en mejora vial” y agregó que “en simultáneo, estamos haciendo, en convenio con la Nación, la autopista de la Ruta Nacional 34”.

Finalmente, Stanic manifestó que “el cumplimiento de la obra pública en Jujuy trasciende y la conclusión es inequívoca: Hay gestión con un Estado fuerte, eficiente y presente”.