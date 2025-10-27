Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, lunes 27 de octubre

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 27 de octubre Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Juegos. Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.