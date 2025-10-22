Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

Según las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, el número que más salió durante octubre de 2025 fue el 25. Su significado en los juegos de azar hace alusión a “La gallina”.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Llegando casi al cierre de octubre 2025, las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, detalló cuáles son los números que más veces salieron a primera.
Según las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, el número que más salió durante octubre de 2025 fue el 25. Su significado en los juegos de azar hace alusión a “La gallina”.
Entre los números más “salidores” de dos cifras, el 25 fue el que más veces se repitió en la Quiniela de Tucumán durante octubre de 2025. En total, encabezó el primer puesto en 170 ocasiones. En el listado también se ubican los siguientes números:
La Quiniela de Tucumán se sortea de lunes a sábado en los mismos horarios, mientras que los domingos no hay sorteo.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.