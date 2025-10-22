Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

Números ganadores Quiniela - Imagen alusiva

Según las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, el número que más salió durante octubre de 2025 fue el 25. Su significado en los juegos de azar hace alusión a “La gallina”.

Quiniela de Tucumán: el listado de los números que más salieron a primera Entre los números más “salidores” de dos cifras, el 25 fue el que más veces se repitió en la Quiniela de Tucumán durante octubre de 2025. En total, encabezó el primer puesto en 170 ocasiones. En el listado también se ubican los siguientes números:

Número 89 - 161 veces

Número 48 - 160 veces

Número 64 - 160 veces

Número 49 - 159 veces

Número 56 - 158 veces

Número 59 - 158 veces

Número 90 - 157 veces

Número 09 - 155 veces

Número 46 - 154 veces

Número 34 - 154 veces tombola quiniela.jpg Día y horario de los sorteos de la Quiniela de Tucumán La Quiniela de Tucumán se sortea de lunes a sábado en los mismos horarios, mientras que los domingos no hay sorteo.

De lunes a sábado Quiniela MATURINA 11:30 HS.

11:30 HS. Quiniela VESPERTINA 14:30 HS.

14:30 HS. Quiniela de la SIESTA 17:30 HS.

17:30 HS. Quiniela de la TARDE 19:30 HS.

19:30 HS. Quiniela NOCTURNA 22:00 HS.

