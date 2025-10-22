miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 11:39
Juegos.

Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

Llegando casi al cierre de octubre 2025, las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, detalló cuáles son los números que más veces salieron a primera.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Números ganadores Quiniela - Imagen alusiva

Números ganadores Quiniela - Imagen alusiva

Según las estadísticas de la Quiniela de Tucumán, el número que más salió durante octubre de 2025 fue el 25. Su significado en los juegos de azar hace alusión a “La gallina”.

Lee además
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre
Resultados de la Quiniela de Córdoba hoy, 23 de julio
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Quiniela de Tucumán: el listado de los números que más salieron a primera

Entre los números más “salidores” de dos cifras, el 25 fue el que más veces se repitió en la Quiniela de Tucumán durante octubre de 2025. En total, encabezó el primer puesto en 170 ocasiones. En el listado también se ubican los siguientes números:

  • Número 89 - 161 veces
  • Número 48 - 160 veces
  • Número 64 - 160 veces
  • Número 49 - 159 veces
  • Número 56 - 158 veces
  • Número 59 - 158 veces
  • Número 90 - 157 veces
  • Número 09 - 155 veces
  • Número 46 - 154 veces
  • Número 34 - 154 veces
tombola quiniela.jpg

Día y horario de los sorteos de la Quiniela de Tucumán

La Quiniela de Tucumán se sortea de lunes a sábado en los mismos horarios, mientras que los domingos no hay sorteo.

De lunes a sábado

  • Quiniela MATURINA 11:30 HS.
  • Quiniela VESPERTINA 14:30 HS.
  • Quiniela de la SIESTA 17:30 HS.
  • Quiniela de la TARDE 19:30 HS.
  • Quiniela NOCTURNA 22:00 HS.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

Lo que se lee ahora
mi anses programa hogar: como saber si cobro con el numero de dni
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel