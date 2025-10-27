Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

Este domingo se llevaron a cabo las Elecciones 2025 en la provincia de Jujuy, donde los ciudadanos eligieron a sus nuevos diputados provinciales.
El recuento final de votos se realizará este martes desde las 18 horas, tal como establece la ley electoral. En Jujuy, la participación alcanzó el 70,62% del padrón.
Según lo establece la normativa electoral, el escrutinio definitivo se llevará a cabo este martes desde las 18 horas, es decir, 48 horas después del cierre de los comicios. Este procedimiento es el que otorga validez legal y final a los resultados de la elección.
De acuerdo a los datos oficiales, en Jujuy la participación fue del 70,62%, lo que representa a 424.283 personas que asistieron a las urnas de un total de 600.739 ciudadanos habilitados en el padrón electoral.
El recuento definitivo permitirá conocer los resultados finales, tras una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP).
El conteo provisorio dejó la siguiente distribución de votos en Jujuy:
A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:
