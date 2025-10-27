lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 19:56
Jujuy.

Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

El recuento final de votos se realizará este martes desde las 18 horas, tal como establece la ley electoral. En Jujuy, la participación alcanzó el 70,62% del padrón.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Este domingo se llevaron a cabo las Elecciones 2025 en la provincia de Jujuy, donde los ciudadanos eligieron a sus nuevos diputados provinciales.

Según lo establece la normativa electoral, el escrutinio definitivo se llevará a cabo este martes desde las 18 horas, es decir, 48 horas después del cierre de los comicios. Este procedimiento es el que otorga validez legal y final a los resultados de la elección.

De acuerdo a los datos oficiales, en Jujuy la participación fue del 70,62%, lo que representa a 424.283 personas que asistieron a las urnas de un total de 600.739 ciudadanos habilitados en el padrón electoral.

Escrutinio
Elecciones 2025: se realizará el escrutinio definitivo.

Elecciones 2025: se realizará el escrutinio definitivo.

Resultados completos del escrutinio provisorio

El conteo provisorio dejó la siguiente distribución de votos en Jujuy:

  • La Libertad Avanza: 37,69 %
  • Frente Jujuy Crece: 19,72 %
  • Fuerza Patria: 15,53 %
  • Primero Jujuy Avanza: 14,97 %
  • Frente de Izquierda Unidad: 9,92 %
  • Frente Unir Liberal: 1,43 %
  • Transformación Libertaria: 0,82 %

Los nuevos representantes jujeños en el Congreso

A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:

  • Alfredo González (La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones.
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones.
  • María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece) - entró en estas Elecciones.
  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
  • Guillermo Snopek (Fuerza Patria)
  • Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)

