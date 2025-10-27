Elecciones 2025: este martes comienza el escrutinio definitivo

Foto archivo.

Este domingo se llevaron a cabo las Elecciones 2025 en la provincia de Jujuy, donde los ciudadanos eligieron a sus nuevos diputados provinciales.

Según lo establece la normativa electoral, el escrutinio definitivo se llevará a cabo este martes desde las 18 horas, es decir, 48 horas después del cierre de los comicios. Este procedimiento es el que otorga validez legal y final a los resultados de la elección.

De acuerdo a los datos oficiales, en Jujuy la participación fue del 70,62%, lo que representa a 424.283 personas que asistieron a las urnas de un total de 600.739 ciudadanos habilitados en el padrón electoral.

El recuento definitivo permitirá conocer los resultados finales, tras una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP).

Escrutinio Elecciones 2025: se realizará el escrutinio definitivo. Resultados completos del escrutinio provisorio El conteo provisorio dejó la siguiente distribución de votos en Jujuy: La Libertad Avanza: 37,69 %

37,69 % Frente Jujuy Crece: 19,72 %

19,72 % Fuerza Patria: 15,53 %

15,53 % Primero Jujuy Avanza: 14,97 %

14,97 % Frente de Izquierda Unidad: 9,92 %

9,92 % Frente Unir Liberal: 1,43 %

1,43 % Transformación Libertaria: 0,82 % Los nuevos representantes jujeños en el Congreso A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales: Alfredo González (La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones.

(La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones. Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones.

(La Libertad Avanza) - entró en estas Elecciones. María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece) - entró en estas Elecciones.

(Frente Jujuy Crece) - entró en estas Elecciones. Manuel Quintar (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Guillermo Snopek (Fuerza Patria)

(Fuerza Patria) Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)

