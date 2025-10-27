Elecciones 2023 vs 2025 en Jujuy: quiénes suman y pierden diputados en el Congreso

Con el 99% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en 12 de los departamentos de Jujuy. Con ese panorama, la provincia ya conoce cómo quedará su representación en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre de 2025.

El resultado consolida el avance de La Libertad Avanza en la elección legislativa 2025 , que suma dos nuevas bancas de diputados, imponiéndose como la fuerza que mayor cantidad de legisladores tendrá en el Congreso en representación de Jujuy.

Después de las elecciones legislativas del 2023, las bancas en el Diputados se distribuyeron de la siguiente manera: Jujuy Crece 2, Unión por la Patria 2, Frente de Izquierda 1 y La Libertad Avanza 1. Esa fue la foto de la representación jujeña que ahora se compara con el resultado de los comicios del domngo 26 de octubre.

Para 2025, La Libertad Avanza marcó una victoria contundente y sumó dos diputados nuevos, mientras que Jujuy Crece obtuvo uno. Por su parte, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda no incorporarán legisladores.

comparativa 2023 y 2025

Representación por Jujuy en el Congreso desde el 10 de diciembre

Con estos datos, la representación jujeña en el Congreso desde el 10 de diciembre, quedará con la siguiente distribución:

La Libertad Avanza 3 bancas

Jujuy Crece 2 bancas

Unión por la Patria 1 banca

Cabe destacar que el Frente de Izquierda se quedará sin representación jujeña en Diputados.

Quiénes son los tres diputados nacionales que ingresan

Luego de los resultados de las elecciones legislativas, y con el 99% de las mesas escrutadas, Alfredo Gonzáles (La Libertad Avanza), María Inés Zigarán (Jujuy Crece), y Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza), son los tres diputados por Jujuy que asumirán en diciembre 2025 en el Congreso de la Nación.

tres diputados elegidos

Los seis diputados por Jujuy en el Congreso desde diciembre

De esta manera, con la incorporación de los tres nuevos diputados y los otros tres legisladores que mantienen su mandato hasta 2027, de esta forma quedará la representación jujeña en Diputados desde el 10 de diciembre:

Manuel Quintar - La Libertad Avanza - Su mandato se vence en 2027

Jorge Rizzotti - UCR - Su mandato se vence en el 2027

Guillermo Snopek - Unión por la Patria - Su mandato se vence en el 2027

Alfredo Gonzáles - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025

María Inés Zigarán - Jujuy Crece - Asume en diciembre 2025

Bárbara Andreussi - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025

los diputados por jujuy en el congreso

Quiénes son los tres diputados que dejan el Congreso de la Nación

Son tres los diputados por Jujuy que finalizan su mandato en diciembre del 2025, son los siguientes: