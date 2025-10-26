domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 21:33
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Los jujeños concurrieron a las urnas este domingo para elegir a sus nuevos diputados provinciales. Mirá los resultados en cada departamento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones 2025.
Elecciones 2025.
El proceso electoral se desarrolló con normalidad y con una participación cercana al 70%, según informaron autoridades del Tribunal Electoral de Jujuy. Desde temprano, miles de jujeños se acercaron a los distintos establecimientos habilitados para ejercer su derecho al voto, en un clima de tranquilidad y orden.

En 12 departamentos se impuso la Alianza La Libertad Avanza, en 2 el Frente Jujuy Crece y en 1 el Frente Primero Jujuy Avanza. Faltan datos de Valle Grande.

Elecciones 2025: cómo van los resultados en Jujuy

-Alianza La Libertad Avanza con 149.235 votos (37,60 %)

-Frente Jujuy Crece con 78.166 votos (19,69%)

-Frente Fuerza Patria con 61.654 votos (15,53%)

-Frente Primero Jujuy Avanza con 59.423 votos (14,97%)

-Frente de Izquierda y De Trabajadores – Unidad (39.387 votos (9,92%)

Los diputados que ingresaron al Congreso:

  • Alfredo González (La Libertad Avanza)
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
  • María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)

Resultados departamento por departamento

  • COCHINOCA 93,23 % MESAS: LLA 40,9%; PRIMERO JUJUY AVANZA 18,7% Y FUERZA PATRIA 14,7%.
  • DR. MANUEL BELGRANO- 99,34% MESAS ESCRUTADAS: LLA 41,5%; JUJUY CRECE 17,4% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 14,1%.
  • EL CARMEN- 100% MESAS: LLA 41,3%; JUJUY CRECE 20,1% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 15,6%.
  • HUMAHUACA- 97% MESAS: LLA 33%; FRENTE PRIMERO JUJUY 19,3% Y FRENTE DE IZQUIERDA 18,7%.
  • LEDESMA- 100% MESAS: LLA 31%; JUJUY CRECE 24,1% Y FUERZA PATRIA 21,9%.
  • PALPALÁ- 98,5% MESAS: LLA 41%; PRIMERO JUJUY AVANZA 19,2% Y FUERZA PATRIA 13,2%.
  • SAN ANTONIO- 100% MESAS: LLA 38,2%; JUJUY CRECE 22,3% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 19,9%.
  • SAN PEDRO- 99,5% MESAS: LLA 28,9%; JUJUY CRECE 27,2% Y FUERZA PATRIAS 19,9%.
  • SANTA BÁRBARA- 95,7% MESAS: JUJUY CRECE 40,9%; FUERZA PATRIA 21,2% Y LLA 19,4%.
  • SANTA CATALINA- 70,4% MESAS: JUJUY CRECE 37,5%; LLA 23,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 17,8%.
  • SUSQUES- 40,2% MESAS: LLA 42,42%; JUJUY CRECE 20,1% Y FUERZA PATRIA 15,3%.
  • TILCARA- 92,7% MESAS.: LLA 30,4%; PRIMERO JUJUY AVANZA 21,7% Y FUERZA PATRIA 18,4%.
  • TUMBAYA- 85% MESAS: LLA 29,9%; JUJUY CRECE 28,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 21,4%.
  • YAVI- 92% MESAS: LLA 37,5%; FUERZA PATRIA 20,7% Y JUJUY CRECE 15,2%.
  • RINCONADA- 92% MESAS: PRIMERO JUJUY 29,9%; LLA 24,5% Y JUJUY CRECE 22,3%.

Quiénes se van y quiénes siguen en Jujuy

Jujuy tiene 6 legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Son Natalia Sarapura (UCR), quien vence su mandato en diciembre; Leila Chaher (PJ) y Alejandro Vilca (FIT), quienes también tiene mandato hasta diciembre, pero buscan la reelección y Manuel Quintar (LLA); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (PJ), que tienen mandato hasta 2027.

