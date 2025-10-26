Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Mapa Elecciones en Jujuy. Elecciones 2025.

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones 2025 en todo el país. En la provincia de Jujuy, los ciudadanos concurrieron a las urnas para elegir a sus nuevos diputados provinciales, en una jornada marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez.

El proceso electoral se desarrolló con normalidad y con una participación cercana al 70%, según informaron autoridades del Tribunal Electoral de Jujuy. Desde temprano, miles de jujeños se acercaron a los distintos establecimientos habilitados para ejercer su derecho al voto, en un clima de tranquilidad y orden.

En 12 departamentos se impuso la Alianza La Libertad Avanza, en 2 el Frente Jujuy Crece y en 1 el Frente Primero Jujuy Avanza. Faltan datos de Valle Grande.

Elecciones 2025: cómo van los resultados en Jujuy -Alianza La Libertad Avanza con 149.235 votos (37,60 %)

-Frente Jujuy Crece con 78.166 votos (19,69%) -Frente Fuerza Patria con 61.654 votos (15,53%) -Frente Primero Jujuy Avanza con 59.423 votos (14,97%) -Frente de Izquierda y De Trabajadores – Unidad (39.387 votos (9,92%) Los diputados que ingresaron al Congreso: Alfredo González (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece) Elecciones 2025. Elecciones 2025 (foto ilustrativa). Resultados departamento por departamento COCHINOCA 93,23 % MESAS: LLA 40,9%; PRIMERO JUJUY AVANZA 18,7% Y FUERZA PATRIA 14,7%.

93,23 % MESAS: LLA 40,9%; PRIMERO JUJUY AVANZA 18,7% Y FUERZA PATRIA 14,7%. DR. MANUEL BELGRANO - 99,34% MESAS ESCRUTADAS: LLA 41,5%; JUJUY CRECE 17,4% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 14,1%.

- 99,34% MESAS ESCRUTADAS: LLA 41,5%; JUJUY CRECE 17,4% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 14,1%. EL CARMEN - 100% MESAS: LLA 41,3%; JUJUY CRECE 20,1% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 15,6%.

- 100% MESAS: LLA 41,3%; JUJUY CRECE 20,1% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 15,6%. HUMAHUACA - 97% MESAS: LLA 33%; FRENTE PRIMERO JUJUY 19,3% Y FRENTE DE IZQUIERDA 18,7%.

- 97% MESAS: LLA 33%; FRENTE PRIMERO JUJUY 19,3% Y FRENTE DE IZQUIERDA 18,7%. LEDESMA - 100% MESAS: LLA 31%; JUJUY CRECE 24,1% Y FUERZA PATRIA 21,9%.

- 100% MESAS: LLA 31%; JUJUY CRECE 24,1% Y FUERZA PATRIA 21,9%. PALPALÁ - 98,5% MESAS: LLA 41%; PRIMERO JUJUY AVANZA 19,2% Y FUERZA PATRIA 13,2%.

- 98,5% MESAS: LLA 41%; PRIMERO JUJUY AVANZA 19,2% Y FUERZA PATRIA 13,2%. SAN ANTONIO - 100% MESAS: LLA 38,2%; JUJUY CRECE 22,3% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 19,9%.

- 100% MESAS: LLA 38,2%; JUJUY CRECE 22,3% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 19,9%. SAN PEDRO - 99,5% MESAS: LLA 28,9%; JUJUY CRECE 27,2% Y FUERZA PATRIAS 19,9%.

- 99,5% MESAS: LLA 28,9%; JUJUY CRECE 27,2% Y FUERZA PATRIAS 19,9%. SANTA BÁRBARA - 95,7% MESAS: JUJUY CRECE 40,9%; FUERZA PATRIA 21,2% Y LLA 19,4%.

- 95,7% MESAS: JUJUY CRECE 40,9%; FUERZA PATRIA 21,2% Y LLA 19,4%. SANTA CATALINA - 70,4% MESAS: JUJUY CRECE 37,5%; LLA 23,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 17,8%.

- 70,4% MESAS: JUJUY CRECE 37,5%; LLA 23,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 17,8%. SUSQUES - 40,2% MESAS: LLA 42,42%; JUJUY CRECE 20,1% Y FUERZA PATRIA 15,3%.

- 40,2% MESAS: LLA 42,42%; JUJUY CRECE 20,1% Y FUERZA PATRIA 15,3%. TILCARA - 92,7% MESAS.: LLA 30,4%; PRIMERO JUJUY AVANZA 21,7% Y FUERZA PATRIA 18,4%.

- 92,7% MESAS.: LLA 30,4%; PRIMERO JUJUY AVANZA 21,7% Y FUERZA PATRIA 18,4%. TUMBAYA - 85% MESAS: LLA 29,9%; JUJUY CRECE 28,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 21,4%.

- 85% MESAS: LLA 29,9%; JUJUY CRECE 28,2% Y PRIMERO JUJUY AVANZA 21,4%. YAVI - 92% MESAS: LLA 37,5%; FUERZA PATRIA 20,7% Y JUJUY CRECE 15,2%.

- 92% MESAS: LLA 37,5%; FUERZA PATRIA 20,7% Y JUJUY CRECE 15,2%. RINCONADA- 92% MESAS: PRIMERO JUJUY 29,9%; LLA 24,5% Y JUJUY CRECE 22,3%. Quiénes se van y quiénes siguen en Jujuy Jujuy tiene 6 legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Son Natalia Sarapura (UCR), quien vence su mandato en diciembre; Leila Chaher (PJ) y Alejandro Vilca (FIT), quienes también tiene mandato hasta diciembre, pero buscan la reelección y Manuel Quintar (LLA); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (PJ), que tienen mandato hasta 2027.

