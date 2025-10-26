Elecciones 2025: Javier Milei votó en Almagro y se fue sin dar declaraciones

Javier Milei en las elecciones 2025

El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas 2025 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro. El mandatario estuvo compañado por su hermana, saludó a los militantes, tuvo un breve paso por la cabina de votación y esquivó a la prensa.

Más temprano votó el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, quien dejó en claro que su objetivo para estas elecciones legislativas nacionales es acortar la brecha con el peronismo en el principal distrito electoral del país.

Fin. pic.twitter.com/7e18jn9a7L — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2025 Qué se vota en las elecciones 2025 El resultado de las elecciones de este domingo 26 de octubre, definirá el futuro inmediato del Congreso: se elegirán 127 diputados y 24 senadores, en un contexto de polarización y fuerte tensión política. Provincias clave como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza jugarán un rol central en el reparto de bancas.

Uno por uno, los cargos que se eligen y dónde Diputados nacionales: se renuevan 127 bancas, con representantes en todas las provincias. La cantidad por distrito depende de la población y se alterna en mitades en cada ciclo electoral. Senadores nacionales: se renuevan 24 bancas en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires. Elecciones provinciales y locales: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán desdoblarán en simultáneo, votando autoridades locales junto con las nacionales. cabina votacion elecciones 2025 Qué pasa si no voto en las elecciones 2025 La ausencia injustificada acarrea sanciones económicas y la inclusión en el Registro de Infractores, lo que puede generar problemas para realizar trámites (como sacar pasaporte) y la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante tres años, según lo establece el artículo 125 del Código Electoral.

La Cámara Nacional Electoral aclara que, aunque alguien no haya votado en elecciones provinciales, está habilitado para hacerlo en las nacionales de octubre.

