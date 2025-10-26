domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 11:26
A las urnas.

Leila Chaher: "Creo que este día tiene que ser para todos trascendental"

La candidata a diputada en primer término de Fuerza Patria, Leila Chaher, dijo que será una buena jornada democrática

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Leila Chaher, candidata a diputada nacional en primer término por la Lista 506 de Fuerza Patria, votó en la escuela Pucarita. “La expectativa es que venga la gente a votar, que se expresen en las urnas. Está lindo para salir a votar”, dijo.

En el marco de las Elecciones 2025, Chaher dijo que “ es un día democrático, es la fiesta de la democracia, donde podemos expresar nuestras alegrías, nuestras broncas o nuestras desilusiones con la situación actual”.

La postulante a renovar banca en el Congreso, invitó a todos los jujeños a “que vengan a votar y que expresen su situación en el voto. Qué es lo más importante que tenemos, reafirmar los rumbos”, y dijo que “creo que este día tiene que ser para todos trascendental”.

“Es un día donde estamos estrenando un sistema de votación que es una gran incertidumbre”, pero dijo que todo “marcha en orden, con buenas aperturas de mesas, más allá de situaciones particulares”, y subrayó que “creemos que será un día democrático, de alegría y fiesta, porque siempre hay que celebrar la participación de la gente”, cerró.

“Que la gente acuda a votar”

Juan Manuel Soler, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jujuy, dijo tras votar que “esperemos que este nuevo sistema electoral que trae un montón de beneficios, también traiga la transparencia del proceso”, y dijo que por ahora “tenemos total tranquilidad”.

“Esperamos que sea así la jornada, que la gente acuda a votar, sobre todo porque es la forma de expresar su voluntad, de plebiscitar a favor o en contra en este caso del proyecto nacional ya que lo que se define son cuestiones nacionales”.

Soler marcó que “esperamos que se desarrolle como se viene desarrollando y que sea como siempre decimos, una fiesta de la democracia. Que se desarrolle de esa manera, en paz y que todos puedan ejercer libremente su derecho que es elegir quiénes son los que lo van a representar”.

