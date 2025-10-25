sábado 25 de octubre de 2025
25 de octubre de 2025 - 22:00
en vivo País.

EN VIVO: seguí el minuto a minuto de las Elecciones 2025

Los ciudadanos votarán para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En Jujuy, solo se elegirán diputados nacionales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones 2025.

EN VIVO

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Paso a paso: cómo se vota con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

A través de la información compartida por la Cámara Nacional Electoral, se detalló el paso a paso de cómo es la votación con la implementación de la Boleta Única de Papel:

  • Presentar el DNI a la autoridad de mesa.
  • Recibirás la Boleta Única de Papel y un bolígrafo indeleble.
  • Ingresá a la cabina de votación y marcá tu opción la categoría correspondiente -en Jujuy solo se vota para diputados nacionales-.
  • Doblá la boleta según las indicaciones a su dorso.
  • Depositá la boleta en la urna -sin sobre-.
  • Firmá el padrón. Retirá tu constancia y DNI.
Habrá transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025 en Jujuy

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte, que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Este domingo Canal 4 y Todo Jujuy con transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones

ARGENTINA ELIGE - CANAL 4

El próximo domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor transmisión de las elecciones 2025. Con móviles en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y toda la provincia, cobertura de todo lo que suceda en las instituciones educativas y el mejor análisis político junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y examinaremos todos los detalles del escrutinio, que anunciará quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás seguir toda la información de la jornada a través de TodoJujuy.com, que te acompañará con información al instante mediante el diario digital y nuestras redes sociales.

Operativo de tránsito para el domingo 26 de octubre

El domingo 26, desde las 5:00 de la madrugada, se efectuarán nuevos cortes y despejes en calles, Ítalo Palanca, Alberdi, San Martín, Patricias Argentinas, Ramírez de Velasco y Belgrano, en distintos horarios. Las interrupciones se extenderán hasta la tarde, con el objetivo de garantizar la seguridad del operativo electoral y la circulación peatonal.

  • 05:00 hs.: Despeje vehicular en Ítalo Palanca, desde av. Italia a Alberdi, y corte de tránsito total en Alberdi y Martiarena.
  • 06:00 hs.: Despeje vehicular en calle San Martín, desde Patricias Argentinas hasta Senador Pérez.
  • 15:00 hs.: Corte de tránsito total en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito que trabajará durante toda la jornada.

