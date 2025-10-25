EN VIVO: seguí el minuto a minuto de las Elecciones 2025

Live Blog Post

Habrá transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025 en Jujuy

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte, que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.