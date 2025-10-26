Así es el cuarto oscuro con boleta única de papel en Jujuy

Este domingo 26 de octubre, los jujeños votarán por primera vez con la boleta única de papel. El cambio no solo modifica el instrumento de votación, sino también el espacio donde se desarrolla el acto electoral. En lugar del clásico cuarto oscuro lleno de boletas partidarias, ahora se utiliza un aula donde están las autoridades de mesa, los fiscales y las cabinas individuales para emitir el voto.

Con el nuevo sistema, el votante ya no entra a una habitación cerrada. La votación se realiza dentro del aula donde funciona la mesa electoral. Allí están el presidente, el vicepresidente y los fiscales de los distintos partidos, pero el acto de votar se hace en una cabina especialmente acondicionada.

Estas cabinas, construidas con paneles de cartón, están ubicadas en uno de los rincones del aula y garantizan la privacidad del votante. En algunos establecimientos hay una sola cabina, mientras que en otros se instalaron dos para acelerar el proceso.

Cada cabina tiene un cartel que indica “Cabina de votación”, una superficie donde apoyar la boleta y un marcador indeleble para marcar la opción elegida.

Boleta única de papel (1)

Cómo se organiza el espacio

El aula está dispuesta de manera ordenada. Las mesas de las autoridades y los fiscales se colocan cerca de la entrada, y las cabinas se ubican al fondo o a un costado, siempre de forma que el voto sea secreto. No hay cortinas ni puertas, pero la distancia y la orientación de las cabinas garantizan que nadie pueda ver qué marca el elector.

La urna está sobre la mesa principal. Una vez que el votante completa la boleta, sale de la cabina, entrega la boleta doblada al presidente y observa cómo se deposita en la urna.

Proceso de votación - Elecciones 2025

La dinámica dentro del aula

Cada votante entra al aula cuando el presidente de mesa lo indica. Allí entrega su DNI, recibe la boleta firmada y se dirige a la cabina. Si hay dos cabinas, pueden votar dos personas al mismo tiempo, pero cada una con total privacidad.

El ambiente suele ser tranquilo. Las autoridades y los fiscales permanecen sentados mientras controlan el flujo de votantes y registran cada paso. Solo se permite el ingreso de un votante por vez a cada cabina.

Boleta única de papel (4) Cuarto oscuro con boleta única de papel (foto tomada antes del inicio de la votación).

Un cambio visible respecto a elecciones anteriores

Antes, el cuarto oscuro era un espacio cerrado lleno de boletas de todos los partidos, que el elector debía buscar y colocar dentro de un sobre. Ahora, el proceso es más ordenado: el votante no elige boletas, sino que marca en una sola hoja impresa con todas las opciones.

Este nuevo esquema simplifica la organización, evita la manipulación de boletas y acelera la votación. Además, las cabinas de cartón pueden trasladarse fácilmente y adaptarse a distintos tamaños de aulas.