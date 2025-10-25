sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 20:00
Rumbo a las urnas.

Elecciones 2025: por la veda, ya no se puede vender ni comprar bebidas alcohólicas

A partir de este sábado a las 20hs inician más restricciones por la veda de las Elecciones 2025. Esto lo establece el Código Nacional Electoral.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Elecciones 2025: comenzó la veda en toda la provincia

A partir de las 20:00 de este sábado, comenzó en todo el territorio de la provincia la veda establecida por el Código Nacional Electoral, en el marco de las elecciones 2025 que se desarrollarán este domingo 26 de octubre.

La medida prohíbe una serie de actividades políticas, comerciales y sociales, con el objetivo de garantizar el desarrollo transparente y ordenado de los comicios.

Desde 12 horas antes (sábado a las 20)

  • No se puede vender ni comprar bebidas alcohólicas hasta el domingo a las 21.
  • Está prohibida la portación de armas.
  • No se permiten banderas, insignias ni distintivos partidarios en manos de los votantes.
  • Se suspenden espectáculos, eventos deportivos y reuniones públicas no vinculadas a la elección.

Durante el domingo de 8 a 18 (y hasta las 21)

  • No se puede ofrecer ni repartir boletas en un radio de 80 metros de las mesas de votación.
  • Está prohibido difundir encuestas o proyecciones de resultados antes del cierre oficial.
Veda electoral
Ley seca por la veda de las elecciones 2025.

Qué es la veda

La veda electoral es un período de pausa obligatoria en la actividad política y de campaña que comienza antes de una elección. Durante este tiempo, se suspenden los actos proselitistas, la difusión de propaganda y toda acción que pueda influir en la decisión del electorado. Su finalidad es garantizar que los ciudadanos puedan reflexionar su voto en un clima de calma, sin presiones ni estímulos partidarios, contribuyendo así a la transparencia y equidad del proceso democrático.

Sanciones por incumplimiento

La Justicia Electoral recordó que el incumplimiento de las disposiciones de la veda puede implicar multas económicas o sanciones legales, tanto para candidatos como para comercios o ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad provinciales y federales estarán a cargo de garantizar el cumplimiento de la normativa durante todo el fin de semana.

Silencio proselitista hasta después de votar

Con la entrada en vigencia de la veda, se da cierre oficial a las campañas electorales.

Desde ahora, los ciudadanos jujeños tienen un período de reflexión para decidir su voto en calma y acudir a las urnas este domingo para elegir a sus representantes en las elecciones legislativas 2025.

