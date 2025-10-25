Elecciones 2025: este sábado vence el plazo para retirar el DNI y poder votar

Este domingo 26 de octubre son las elecciones 2025 , donde se elegirán legisladores nacionales, y este sábado es el último día para poder retirar los Documento Nacional de Identidad (DNI) que fueron tramitados con antelación.

La Dirección Provincial de Registro Civil de Jujuy extendió el horario de atención al público hasta este sábado 25 de octubre para facilitar la entrega de estos documentos que quedaron pendientes y que son imprescindibles para votar.

Según los datos oficiales proporcionados por el Registro Civil, se encuentran disponibles para retirar más de 1.600 documentos que fueron tramitados hace más de 15 días, plazo mínimo establecido para su envío desde RENAPER, Buenos Aires.

El director del organismo, doctor Octavio Rivas, aclaró que “el documento llega primero al domicilio . Si el correo no encuentra a nadie, el DNI vuelve al Registro Civil. Todo trámite hecho hace más de 20 días probablemente ya esté disponible para retirar”.

Entrega de DNI DNI para las elecciones 2025

El funcionario provincial destacó que el domingo 26 de octubre, día de los comicios, no habrá atención al público, ya que el personal estará abocado a las tareas dispuestas por el Comando Electoral y también por la Secretaría Electoral.

“Invitamos a todos los mayores de 16 años que aún no recibieron su DNI a aprovechar el horario extendido del sábado por la mañana. Así podrán votar con tranquilidad el domingo y evitar trámites posteriores”, subrayó Rivas.

Horarios y oficinas para retirar los DNI

Este sábado la atención será de 9 a 12 horas. Las entregas se realizarán en las oficinas de Casa Central, Abra Pampa, El Carmen, Perico, Puesto Viejo, Humahuaca, Libertador General San Martín, San Antonio, La Esperanza, San Pedro, Tilcara, La Quiaca y Palpalá.

Cómo verificar si el DNI ya está disponible

Rivas recordó que los ciudadanos pueden consultar el estado del trámite ingresando al sitio web oficial del Registro Civil de Jujuy, donde un enlace permite hacer el seguimiento con el número de gestión. “En la página se puede ver si el documento ya fue impreso, aprobado y dónde se encuentra: en el correo o en la oficina correspondiente”, señaló.

Qué hacer si el DNI no llega antes de las elecciones 2025

En caso de que el documento aún no haya llegado al domicilio o no esté disponible para retirar, el elector no podrá votar, pero podrá justificar la no emisión del voto. “Si el documento aún no fue entregado, con la constancia del trámite se puede ingresar al sitio de la Secretaría Electoral y cargarla para justificar la ausencia”, explicó Rivas.

Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación podrán justificar la inasistencia presentando una constancia policial y subiéndola al mismo portal oficial, para poder evitar así multas y otras sanciones.