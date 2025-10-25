Elecciones 2025: funcionamiento de los servicios para este domingo

En el marco de las elecciones 2025 , es importante conocer cómo será el funcionamiento de los servicios del transporte y el operativo de tránsito durante la jornada electoral.

Trámite. Elecciones 2025: este sábado vence el plazo para retirar el DNI y poder votar

En ese sentido, desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informaron que se implementará un operativo especial de tránsito durante todo el fin de semana.

Las medidas se coordinan con el Tribunal Electoral Nacional – Distrito Jujuy, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de urnas y la circulación vial en los centros de votación.

Desde las 5:00 de la mañana del domingo se realizarán cortes y despejes en distintas calles céntricas de la capital, entre ellas Ítalo Palanca, Alberdi, San Martín, Patricias Argentinas, Ramírez de Velasco y Belgrano.

05:00 hs: Despeje vehicular en Ítalo Palanca (desde av. Italia a Alberdi) y corte total en Alberdi y Martiarena.

06:00 hs: Despeje en calle San Martín, entre Patricias Argentinas y Senador Pérez.

15:00 hs: Corte total en Ramírez de Velasco y Belgrano, y en San Martín y Patricias Argentinas.

Las interrupciones se extenderán hasta horas de la tarde. Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito que trabajará durante toda la jornada.

Transporte gratuito para facilitar el voto

El servicio de transporte gratuito estará disponible desde las 7:00 de la mañana, con la salida de los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y contarán con la supervisión de personal de transporte, que controlará el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

Salidas desde las principales ciudades del interior

El operativo también incluirá servicios que conecten las ciudades del interior con localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Según explicó el secretario de Transporte, Giacchino, el esquema busca asegurar que todos los jujeños puedan acceder a sus lugares de votación sin dificultades económicas ni logísticas, fortaleciendo la participación ciudadana en estas elecciones.

Pablo Giachino - Sec de transporte de la provincia

Recomendaciones antes de viajar

Los pasajeros deberán presentar su DNI al momento de abordar, requisito indispensable para acceder al transporte gratuito y registrar su localidad de destino.

Desde Transporte recordaron que el servicio se brindará exclusivamente durante la jornada electoral y solo para los votantes que se trasladen hacia su lugar de sufragio.