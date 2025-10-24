Elecciones 2025: recomendaciones para votar el domingo

La Cámara Nacional Electoral difundió las pautas para la primera elección nacional con Boleta Única de Papel, que despierta curiosidad y dudas entre las personas que irán a votar el domingo 26 de octubre. Cómo será el procedimiento, qué llevar y qué hacer si se comete un error, junto a diferentes consultas que son recurrente dado que los argentinos estrenaremos sistema de votación este domingo 26 de octubre.

Preguntas frecuentes para las elecciones 2025 con la BUP Por primera vez en la historia electoral argentina, las elecciones legislativas nacionales de 2025 se realizarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado tras la sanción de la Ley 27.781, aprobada el 1º de octubre de 2024. En esta jornada, el electorado elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, bajo un procedimiento que busca mayor transparencia y agilidad en el conteo.

En este caso puntual, los jujeños solo elegiremos para la categoría de Diputados Nacionales, con la ausencia de cuarto oscuro y sobres a la hora de emitir nuestro voto.

Cabina de votacion Cabina de votacion Particularidades en las elecciones 2025 No habrá cuarto oscuro. En lugar de ello, se colocarán cabinas de votación

No habrá sobres para depositar el voto. El voto es en sí mismo su sobre, ya que se debe introducir a la urna doblándolo respetando la línea punteada.

No se podrá llevar un voto desde la casa. Será la autoridad de mesa la encargada de entregarle al votante la boleta oficial y un bolígrafo común, con el cual se deberá marcar la opción elegida.

La única boleta válida es la que entrega la autoridad de mesa, la cual está debidamente numerada.

La elección se realiza marcando con un tilde, cruz o marca símbolo reconocible dentro del casillero correspondiente a la fuerza escogida.

El cuadro es reducido, por lo que si se hacen marcas grandes puede haber confusiones.

En caso de error, el votante podrá pedir una nueva boleta sin inconvenientes.

No hay casillero para “el voto en blanco” por lo que la ausencia de marca, demuestra la intención de este tipo de votación.

Si se hace más de una marca, el “voto es nulo”

Tampoco se puede escribir o tachar la Boleta Única de Pape. Eso anulará tu intención de elección.

El presidente de mesa será la única autoridad que deberá firmar tu voto.

Sacarte foto con el voto puede ser causar de multas de $77.000

Embed - “CHAU FOTITO CON EL VOTO: HABRÁ MULTAS DE HASTA $77.000” Paso a paso: qué hacer este domingo 26 de octubre El día de la elección, las mesas abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00. El elector deberá acudir con su DNI al establecimiento asignado, que puede consultarse en la web de la Cámara Nacional Electoral. Una vez identificado, el presidente de mesa le entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo, y lo habilitará para ingresar a la cabina de votación, que reemplazará al tradicional cuarto oscuro.

Una vez completado el voto, marcando con una cruz el casillero correspondiente, la persona deberá doblar la boleta siguiendo las instrucciones del dorso, asegurándose de que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Luego, deberá introducirla en la urna y firmar el padrón electoral. Embed - ¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.