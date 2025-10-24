Comenzó la veda electoral por las Elecciones: qué no se puede hacer

La veda electoral comienza este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, marcando el cierre de la campaña y el inicio de las restricciones que rigen en todo el país antes de las Elecciones del domingo 26 de octubre. Esta medida busca garantizar que los votantes puedan reflexionar sin influencias partidarias antes de emitir su voto.
Durante este período, se prohíben los actos públicos de campaña, el proselitismo, la difusión de encuestas y sondeos preelectorales.
¿Qué está prohibido durante la veda electoral?
La veda electoral es una medida clave en las democracias modernas, pensada para garantizar que los ciudadanos puedan reflexionar con libertad antes de votar, sin la influencia de campañas ni actividades partidarias. De acuerdo con la normativa vigente, durante este período están prohibidas las siguientes acciones.
- Queda prohibida la campaña electoral y la realización de actos públicos de proselitismo.
- No se puede difundir publicidad electoral en medios gráficos, radiales ni televisivos.
- Los locales partidarios ubicados a menos de 80 metros de los centros de votación deben permanecer cerrados.
- No se permite la publicación ni difusión de encuestas o sondeos preelectorales.
Desde 12 horas antes (sábado a las 20)
Veda electoral en Jujuy: desde cuándo no se puede vender alcohol
Veda electoral por las Elecciones.
- No se puede vender ni comprar bebidas alcohólicas hasta el domingo a las 21.
- Está prohibida la portación de armas.
- No se permiten banderas, insignias ni distintivos partidarios en manos de los votantes.
- Se suspenden espectáculos, eventos deportivos y reuniones públicas no vinculadas a la elección.
Durante el domingo de 8 a 18 (y hasta las 21)
- No se puede ofrecer ni repartir boletas en un radio de 80 metros de las mesas de votación.
- Está prohibido difundir encuestas o proyecciones de resultados antes del cierre oficial.
Qué pasa si no se respeta la veda electoral
Si un partido político viola la veda electoral realizando acciones de campaña, corre el riesgo de perder el acceso a fondos públicos por un período de uno a cuatro años, y además podría quedar excluido del financiamiento electoral durante una o dos elecciones consecutivas.
La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral y que los ciudadanos no pueden infringir.
En tanto, los ciudadanos que transgredan estas normas pueden enfrentar sanciones económicas que van de $10.000 a $100.000, e incluso podrían ser detenidos hasta 15 días si llevan a cabo propaganda política o exhiben símbolos y banderas partidarias en espacios públicos durante el día de la votación.
