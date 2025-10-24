viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 07:03
País.

Comenzó la veda electoral por las Elecciones: qué no se puede hacer

Durante la veda electoral, regirán restricciones previstas en el Código Nacional Electoral, que limitan diversas actividades para garantizar la transparencia del proceso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
veda electoral.jpg

La veda electoral comienza este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, marcando el cierre de la campaña y el inicio de las restricciones que rigen en todo el país antes de las Elecciones del domingo 26 de octubre. Esta medida busca garantizar que los votantes puedan reflexionar sin influencias partidarias antes de emitir su voto.

Elecciones2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)
A votar.

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas
Por las elecciones de este domingo 26 de octubre, se impondrán algunas restricciones para los ciudadanos. 
Política.

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Durante este período, se prohíben los actos públicos de campaña, el proselitismo, la difusión de encuestas y sondeos preelectorales.

¿Qué está prohibido durante la veda electoral?

La veda electoral es una medida clave en las democracias modernas, pensada para garantizar que los ciudadanos puedan reflexionar con libertad antes de votar, sin la influencia de campañas ni actividades partidarias. De acuerdo con la normativa vigente, durante este período están prohibidas las siguientes acciones.

  • Queda prohibida la campaña electoral y la realización de actos públicos de proselitismo.
  • No se puede difundir publicidad electoral en medios gráficos, radiales ni televisivos.
  • Los locales partidarios ubicados a menos de 80 metros de los centros de votación deben permanecer cerrados.
  • No se permite la publicación ni difusión de encuestas o sondeos preelectorales.

Desde 12 horas antes (sábado a las 20)

Veda electoral en Jujuy: desde cuándo no se puede vender alcohol
Veda electoral por las Elecciones.

Veda electoral por las Elecciones.

  • No se puede vender ni comprar bebidas alcohólicas hasta el domingo a las 21.
  • Está prohibida la portación de armas.
  • No se permiten banderas, insignias ni distintivos partidarios en manos de los votantes.
  • Se suspenden espectáculos, eventos deportivos y reuniones públicas no vinculadas a la elección.

Durante el domingo de 8 a 18 (y hasta las 21)

  • No se puede ofrecer ni repartir boletas en un radio de 80 metros de las mesas de votación.
  • Está prohibido difundir encuestas o proyecciones de resultados antes del cierre oficial.

Qué pasa si no se respeta la veda electoral

Si un partido político viola la veda electoral realizando acciones de campaña, corre el riesgo de perder el acceso a fondos públicos por un período de uno a cuatro años, y además podría quedar excluido del financiamiento electoral durante una o dos elecciones consecutivas.

La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral y que los ciudadanos no pueden infringir.

En tanto, los ciudadanos que transgredan estas normas pueden enfrentar sanciones económicas que van de $10.000 a $100.000, e incluso podrían ser detenidos hasta 15 días si llevan a cabo propaganda política o exhiben símbolos y banderas partidarias en espacios públicos durante el día de la votación.

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas

Elecciones 2025: ¿Hasta qué hora se puede comprar alcohol por la veda electoral?

Elecciones: ¿Cómo doblar la Boleta Única de Papel?

¿Cómo justificar el no voto por distancia en estas elecciones legislativas?

A qué hora inicia la veda electoral por las elecciones legislativas 2025 y qué no se puede hacer

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Por  Redacción de TodoJujuy

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza" en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel