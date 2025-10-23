jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 07:01
A votar.

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas

Este domingo son las elecciones 2025, y en Jujuy está diagramado el operativo de seguridad en las escuelas donde se vota.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elecciones2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)

Este domingo 26 de octubre se hacen las Elecciones 2025 en todo el país, donde se elegirán diputados nacionales, en el caso de Jujuy, y en otros distritos senadoras. Se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

En nuestra provincia el operativo de seguridad estará a cargo del Juzgado Federal y la Secretaría Electoral Federal, con el acompañamiento de la Policía de Jujuy, maniobras que encabeza el Ministerio de Seguridad de Nación.

Juan Manuel Pulleiro – Sec. de Seguridad

En Jujuy, el Coronel Rojo, Jefe de Regimiento de Infantería 20 es el Comandante Electoral, quien recibirá el aporte de la fuerza de seguridad provincial. “El despliegue es con personal de Ejército y Gendarmería dentro de las escuelas, y con el personal policial fuera”, aclaró Juan Manuel Pulleiro.

El secretario de Seguridad de Jujuy agregó que “tenemos alrededor de 3.000 efectivos, son 1.200 escuelas en toda la provincia que están abiertas para el acto electoral, y nosotros tenemos dos policías en cada una de ellas, más el personal de reserva”.

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)
Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo será el operativo de seguridad en las escuelas (Archivo)

La votación de los presos

Pulleiro detalló que al ser elecciones nacionales y a diferencia de las ocurridas en mayo, podrán votar las personas privadas de la libertad en los tres establecimientos de la provincia. “El total de detenidos que tiene la provincia es 1.551”, subrayó.

Pero aclaró que los habilitados para votar deben tener el Documento Nacional de Identidad (DNI). “Hay muchos que ingresan sin documentación o no tienen el DNI”, y marcó que calculan que “ un tercio de esa cantidad va a votar, si quieren votar, porque si bien es obligatorio, es una decisión personal”, cerró.

Elecciones 2025 y el transporte

El transporte interurbano y de media distancia será gratuito para los ciudadanos que necesiten trasladarse a sus localidades de origen para emitir el voto, según confirmó Pablo Giacchino, secretario de Transporte de la provincia.

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte, que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

Servicio gratuito de transporte en las Elecciones 2023 en Jujuy
Servicio gratuito de transporte en las Elecciones 2023 en Jujuy

Servicio gratuito de transporte en las Elecciones 2023 en Jujuy

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Los pasajeros deberán presentar su DNI en mano al momento de abordar. El control será obligatorio para acceder al beneficio y servirá para registrar la localidad de destino. Desde Transporte recordaron que el servicio solo estará disponible durante la jornada electoral, exclusivamente para los votantes que se trasladen hacia su lugar de sufragio.

