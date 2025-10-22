Elecciones 2025: ¿qué provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales, en lo que será una de las jornadas electorales más importantes del año. Sin embargo, además del recambio legislativo nacional, algunas provincias también elegirán cargos locales e incluso una nueva gobernación.
Por primera vez, las elecciones nacionales se realizarán con la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, una modalidad que busca agilizar el proceso y garantizar mayor transparencia en la emisión del voto.
Provincias que eligen gobernador o cargos provinciales
Cuatro distritos sumarán elecciones locales en simultáneo con las nacionales del 26 de octubre.
Entre ellos, Santiago del Estero se destaca por ser la única provincia que elegirá gobernador este domingo, además de renovar su Cámara de Diputados provincial.
Las provincias y los cargos que se votan son:
Santiago del Estero: elige Gobernador y 40 diputados provinciales.
Catamarca: renueva 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales.
La Rioja: elige 18 diputados provinciales.
Mendoza: vota 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales.
De este modo, estas jurisdicciones unificaron su calendario electoral con el nacional, a diferencia de otras diez provincias que desdoblaron sus elecciones a lo largo del año.
Qué provincias ya votaron cargos locales
En tanto, diez jurisdicciones ya realizaron sus elecciones provinciales en fechas distintas a las nacionales.
Entre ellas se encuentran Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires.
Estas provincias eligieron gobernadores, legisladores locales, intendentes o concejales antes del 26 de octubre.
Qué se vota el domingo en todo el país
Además de las elecciones provinciales, todas las provincias argentinas participarán de la renovación parcial del Congreso Nacional.
Este proceso establece que cada dos años se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Los cargos nacionales que se votan este domingo en cada distrito son los siguientes:
Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales
Salta: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales
Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales
Catamarca: 3 Diputados/as Nacionales
La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales
San Juan: 3 Diputados/as Nacionales
San Luis: 3 Diputados/as Nacionales
Mendoza: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales
Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales
Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales
Chubut: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales
Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales
Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales
Formosa: 2 Diputados/as Nacionales
Chaco: 3 Senadores/as Nacionales y 4 Diputados/as Nacionales
Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales
Misiones: 3 Diputados/as Nacionales
Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales
Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales
Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales y 5 Diputados/as Nacionales
Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 Senadores/as Nacionales y 13 Diputados/as Nacionales
Provincia de Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales
La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales
DNI
Los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas nacionales 2025.
Documentos válidos para votar
Los documentos habilitados para sufragar este 26 de octubre son:
Libreta de enrolamiento o libreta cívica
DNI libreta verde o celeste
DNI tarjeta (en cualquiera de sus formatos, incluidos los más nuevos)
No se permitirá votar con un documento anterior al que figura en el padrón.
