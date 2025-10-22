Elecciones 2025: ¿qué provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?

El próximo domingo 26 de octubre , los argentinos concurrirán a las urnas para elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales , en lo que será una de las jornadas electorales más importantes del año. Sin embargo, además del recambio legislativo nacional, algunas provincias también elegirán cargos locales e incluso una nueva gobernación .

Cuenta regresiva. Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior

Por primera vez, las elecciones nacionales se realizarán con la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, una modalidad que busca agilizar el proceso y garantizar mayor transparencia en la emisión del voto.

Cuatro distritos sumarán elecciones locales en simultáneo con las nacionales del 26 de octubre.

Entre ellos, Santiago del Estero se destaca por ser la única provincia que elegirá gobernador este domingo, además de renovar su Cámara de Diputados provincial.

Las provincias y los cargos que se votan son:

Santiago del Estero: elige Gobernador y 40 diputados provinciales.

Catamarca: renueva 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales.

La Rioja: elige 18 diputados provinciales.

Mendoza: vota 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales.

De este modo, estas jurisdicciones unificaron su calendario electoral con el nacional, a diferencia de otras diez provincias que desdoblaron sus elecciones a lo largo del año.

Qué provincias ya votaron cargos locales

En tanto, diez jurisdicciones ya realizaron sus elecciones provinciales en fechas distintas a las nacionales.

Entre ellas se encuentran Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires.

Estas provincias eligieron gobernadores, legisladores locales, intendentes o concejales antes del 26 de octubre.

Qué se vota el domingo en todo el país

Además de las elecciones provinciales, todas las provincias argentinas participarán de la renovación parcial del Congreso Nacional.

Este proceso establece que cada dos años se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los cargos nacionales que se votan este domingo en cada distrito son los siguientes:

Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales

Salta: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales

Catamarca: 3 Diputados/as Nacionales

La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales

San Juan: 3 Diputados/as Nacionales

San Luis: 3 Diputados/as Nacionales

Mendoza: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales

Chubut: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales

Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales

Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales

Formosa: 2 Diputados/as Nacionales

Chaco: 3 Senadores/as Nacionales y 4 Diputados/as Nacionales

Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

Misiones: 3 Diputados/as Nacionales

Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales

Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales

Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales y 5 Diputados/as Nacionales

Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 Senadores/as Nacionales y 13 Diputados/as Nacionales

Provincia de Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales

La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

DNI Los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas nacionales 2025.

Documentos válidos para votar

Los documentos habilitados para sufragar este 26 de octubre son:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica

DNI libreta verde o celeste

DNI tarjeta (en cualquiera de sus formatos, incluidos los más nuevos)

No se permitirá votar con un documento anterior al que figura en el padrón.