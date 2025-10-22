miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 09:42
País.

Elecciones 2025: ¿qué provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?

El las elecciones 2025 de este domingo se renovarán 127 Diputados y 24 de Senadores, pero también habrá comicios provinciales en algunas provincias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Elecciones
mapa que se elije 2025 - 2.pdf
Lee además
No se puede votar en las elecciones 2025 con el DNI digital
Consultas.

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?
Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior video
Cuenta regresiva.

Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior

Por primera vez, las elecciones nacionales se realizarán con la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, una modalidad que busca agilizar el proceso y garantizar mayor transparencia en la emisión del voto.

Provincias que eligen gobernador o cargos provinciales

Cuatro distritos sumarán elecciones locales en simultáneo con las nacionales del 26 de octubre.

Entre ellos, Santiago del Estero se destaca por ser la única provincia que elegirá gobernador este domingo, además de renovar su Cámara de Diputados provincial.

Las provincias y los cargos que se votan son:

  • Santiago del Estero: elige Gobernador y 40 diputados provinciales.

  • Catamarca: renueva 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales.

  • La Rioja: elige 18 diputados provinciales.

  • Mendoza: vota 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales.

De este modo, estas jurisdicciones unificaron su calendario electoral con el nacional, a diferencia de otras diez provincias que desdoblaron sus elecciones a lo largo del año.

mapa que se elije 2025 - 2.pdf

Qué provincias ya votaron cargos locales

En tanto, diez jurisdicciones ya realizaron sus elecciones provinciales en fechas distintas a las nacionales.

Entre ellas se encuentran Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, CABA, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Buenos Aires.

Estas provincias eligieron gobernadores, legisladores locales, intendentes o concejales antes del 26 de octubre.

Qué se vota el domingo en todo el país

Además de las elecciones provinciales, todas las provincias argentinas participarán de la renovación parcial del Congreso Nacional.

Este proceso establece que cada dos años se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los cargos nacionales que se votan este domingo en cada distrito son los siguientes:

  • Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales

  • Salta: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

  • Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales

  • Catamarca: 3 Diputados/as Nacionales

  • La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales

  • San Juan: 3 Diputados/as Nacionales

  • San Luis: 3 Diputados/as Nacionales

  • Mendoza: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

  • Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

  • Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales

  • Chubut: 3 Senadores/as Nacionales y 2 Diputados/as Nacionales

  • Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales

  • Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales

  • Formosa: 2 Diputados/as Nacionales

  • Chaco: 3 Senadores/as Nacionales y 4 Diputados/as Nacionales

  • Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales y 3 Diputados/as Nacionales

  • Misiones: 3 Diputados/as Nacionales

  • Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales

  • Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales

  • Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales y 5 Diputados/as Nacionales

  • Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 Senadores/as Nacionales y 13 Diputados/as Nacionales

  • Provincia de Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales

  • La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

DNI
Los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas nacionales 2025.

Los documentos válidos para votar en las elecciones legislativas nacionales 2025.

Documentos válidos para votar

Los documentos habilitados para sufragar este 26 de octubre son:

  • Libreta de enrolamiento o libreta cívica

  • DNI libreta verde o celeste

  • DNI tarjeta (en cualquiera de sus formatos, incluidos los más nuevos)

No se permitirá votar con un documento anterior al que figura en el padrón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?

Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior

Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas

Elecciones 2025: La Justicia Electoral ordenará publicar los resultados por provincia y no a nivel nacional

Dónde voto en Tucumán 2025: consultá el padrón electoral

Lo que se lee ahora
mi anses programa hogar: como saber si cobro con el numero de dni
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel