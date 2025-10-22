Elecciones 2025: comenzó el traslado de las urnas al interior

En el marco de las elecciones 2025 , previstas para este domingo 26 de octubre , ayer por la mañana se puso en marcha el operativo de traslado de urnas desde la Secretaría Electoral de Jujuy hacia la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” , donde se realiza la primera etapa de distribución del material electoral.

Desde ese punto, las urnas y los elementos correspondientes serán enviadas hacia los distintos establecimientos educativos de toda la provincia, en cumplimiento del cronograma establecido por las autoridades electorales.

En lo que va de esta mañana, partieron cinco colectivos cargados con el material necesario para el desarrollo de los comicios. Según se informó, ya se concretó la salida de las urnas hacia el norte y el ramal jujeño , mientras que en las próximas horas se completará el operativo con el envío a Palpalá y otras localidades del interior .

En total, son 1.806 urnas las que se trasladan en esta etapa, cada una de ellas con todo el dispositivo preparado para la implementación de la boleta única , modalidad que regirá por primera vez en Jujuy.

Los números de las elecciones 2025

El operativo cuenta con la supervisión del personal de la Secretaría Electoral y la ejecución a cargo del Correo Argentino, organismo responsable del transporte y custodia del material electoral.

En total se trasladarán las 1.806 urnas que serán utilizadas en los 303 establecimientos habilitados para votar en toda la provincia de Jujuy.

De acuerdo con lo informado, los envíos partirán hacia las principales localidades del interior, incluyendo La Quiaca, Perico, Libertador General San Martín, San Pedro y Palpalá. El material será depositado primero en las sucursales del Correo Argentino de cada destino y, posteriormente, entre viernes y sábado, se concretará el traslado final hacia las escuelas donde se desarrollarán los comicios.

Camino a las urnas

Con este despliegue logístico, la Secretaría Electoral de Jujuy avanza en los preparativos finales para garantizar que todas las mesas de votación cuenten con los elementos necesarios.

Miles de jujeños se preparan para ejercer su derecho al voto este domingo, en unas elecciones legislativas que definirán la renovación parcial de bancas nacionales y provinciales.

Corte y congestión vehicular en zona céntrica

Desde las primeras horas de esta mañana, la calle Ítalo Palanca permanece cerrada al tránsito debido al operativo de carga y salida de los colectivos que llevan las urnas, lo que genera congestión entre el puente Tucumán y avenida Italia. Se recomienda circular con precaución y tomar vías alternativas.