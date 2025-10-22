miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 09:41
Política.

A qué hora inicia la veda electoral por las elecciones legislativas 2025 y qué no se puede hacer

La veda electoral consiste en un conjunto de restricciones y prohibiciones que los ciudadanos deben acatar durante todo el proceso de votación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral.

La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas a nivel nacional. Los electores acudirán a las urnas para designar 24 senadores y 127 diputados nacionales, renovando de manera parcial ambas cámaras del Congreso. Durante la jornada, deberán cumplirse las normas de veda electoral estipuladas por el Código Electoral Nacional.

La veda electoral implica un conjunto de limitaciones que rigen mientras se desarrolla el proceso de votación y que los ciudadanos deben respetar. Estas prohibiciones entrarán en vigor 48 horas antes de la elección y se mantendrán hasta tres horas después del cierre de los comicios.

A qué hora inicia la veda electoral.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), se especifican las acciones permitidas y prohibidas durante el período previo y durante la jornada de votación.

Inicio de la veda electoral

La veda electoral dará inicio el viernes 24 de octubre a las 8:00 horas y se mantendrá vigente hasta tres horas después del cierre de las urnas. Durante este lapso, quedarán restringidas las siguientes actividades:

  • Concentraciones de votantes o portación de armas en un perímetro de 80 metros alrededor de los centros de votación.
  • Eventos públicos, ya sean al aire libre o en recintos cerrados, así como cualquier encuentro ajeno al proceso electoral.
  • Difusión o publicación de encuestas, sondeos o estimaciones sobre los posibles resultados de la elección.
  • Distribución de boletas a menos de 80 metros de las mesas donde se reciben los votos.
  • Comercialización de bebidas alcohólicas desde 12 horas previas a la votación hasta tres horas después del cierre de los comicios.
Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes de la elección.

Qué pasa si no se respeta la veda electoral

Si un partido político viola la veda electoral realizando acciones de campaña, corre el riesgo de perder el acceso a fondos públicos por un período de uno a cuatro años, y además podría quedar excluido del financiamiento electoral durante una o dos elecciones consecutivas.

La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral y que los ciudadanos no pueden infringir.

En tanto, los ciudadanos que transgredan estas normas pueden enfrentar sanciones económicas que van de $10.000 a $100.000, e incluso podrían ser detenidos hasta 15 días si llevan a cabo propaganda política o exhiben símbolos y banderas partidarias en espacios públicos durante el día de la votación.

