Elecciones 2025: estiman que los primeros resultados tardarán en conocerse

El Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero , anticipó que los primeros resultados de las elecciones 20225 del domingo 26 de octubre, demorarán en conocerse un poco más de lo habitual.

En esta jornada democrática se votará con la Boleta Única de Papel , con un sistema diferente a los anteriores, con mesas de votación que estarán dentro de las aulas y no afuera, al igual que las autoridades de mesa y la llamada cabina de votación.

Por eso es que Rivero, en su visita a la Segunda Edición de Canal 4 Noticias, estimó que los primeros resultados del escrutinio provisorio. “ El Código Nacional Electoral prevé que hasta las 21 horas no se puede brindar ningún tipo de información” , aclaró.

“Nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde . Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él”, explicó la autoridad electoral.

“Entendemos que los escrutinios en las mesas van a demorar un poco más de lo habitual y por ende los resultados electorales van a estar un poquito más tarde”, dijo Álvarez del Rivero y agregó que “van a tener que tener paciencia”.

Cómo será la votación

Los electores pasarán al cuarto de votación, y tras acreditar su identidad, se le entregará la boleta donde figuran todos los candidatos y una lapicera. “En la cabina de votación se marcará la opción electoral con cualquier marca visible”, indicó Rivero.

Luego explicó que deberán doblar la boleta por la línea punteada, procurando tapar los lugares donde se pueda realizar la marca y dejando a la vista la firma del presidente de mesa. Luego deberá introducir la boleta en la urna.

boleta unica de papel Elecciones 2025 en Argentina (Foto ilustrativa)

En el caso de error del votante al marcar la opción, se le proporcionará otra boleta y volverá a hacer el proceso. “El presidente de mesa va a completar una sobreacta, que es un sobre de boleta reemplazada, y va a tener que explicar cuál es la situación”.

La ley prevé que la cantidad de boletas que se remite a cada mesa electoral es la cantidad de electores que tiene esa mesa más un 5%, que es para este tipo de contingencias. Según estimaciones esperan entre un 70 y 75% del padrón que vote el domingo.

Elecciones 2025: traslado de las urnas

Se puso en marcha el operativo de traslado de las urnas desde la Secretaría Electoral de Jujuy hacia la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, donde se realiza la primera etapa de distribución. Desde allí, el material será enviado a los distintos establecimientos educativos de la provincia.

El procedimiento se lleva a cabo con la supervisión del personal de la Secretaría Electoral y la ejecución a cargo del Correo Argentino, responsable del transporte de todo el material necesario para la jornada electoral.

Dos camiones fueron dispuestos para trasladar las 1806 urnas que serán utilizadas en los 303 colegios habilitados para votar en toda la provincia. Además de las urnas, se movilizan boletas, padrones, sobres y materiales complementarios que serán utilizados el día de la elección.