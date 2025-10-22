miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 11:59
Atención.

El domingo habrá transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025 en Jujuy

El servicio de colectivos interurbanos y de media distancia será sin costo el domingo 26 de octubre por las Elecciones 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal.

Los colectivos gratuitos para el interior saldrán desde la nueva terminal.

Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el Gobierno de Jujuy confirmó que el transporte interurbano y de media distancia será gratuito para los ciudadanos que necesiten trasladarse a sus localidades de origen para emitir el voto.

El operativo fue confirmado a TodoJujuy.com por Pablo Giacchino, secretario de Transporte de la provincia, quien detalló el funcionamiento del servicio especial durante la jornada electoral.

Cómo será el operativo del transporte gratuito

El servicio funcionará desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzarán a salir los primeros colectivos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia los puntos más alejados del territorio provincial.

Los colectivos partirán una vez que completen su capacidad y estarán controlados por personal de transporte, que verificará el Documento Nacional de Identidad de cada pasajero para garantizar que el beneficio se utilice únicamente con fines electorales.

terminal de omnibus.jpg

Salidas desde las principales ciudades del interior

Además de los servicios que conectan la capital con las zonas más distantes, el operativo incluirá colectivos que partirán desde las ciudades del interior hacia localidades más pequeñas cercanas, facilitando el traslado de votantes en toda la provincia.

Según explicó Giacchino, el esquema busca asegurar que todos los jujeños puedan llegar a las mesas de votación sin dificultades económicas ni logísticas. El objetivo es reforzar la participación ciudadana y garantizar el derecho al voto en cada rincón de la provincia.

Qué hay que tener en cuenta antes de viajar

Los pasajeros deberán presentar su DNI en mano al momento de abordar. El control será obligatorio para acceder al beneficio y servirá para registrar la localidad de destino.

Desde Transporte recordaron que el servicio solo estará disponible durante la jornada electoral, exclusivamente para los votantes que se trasladen hacia su lugar de sufragio.

