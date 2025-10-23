Elecciones: ¿Cómo doblar la Boleta Única de Papel?

Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas 2025 en todo el territorio nacional, donde los ciudadanos votarán mediante un nuevo sistema: la Boleta Única de Papel (BUP). En esta ocasión, los electores deberán prestar atención a la forma correcta de doblar su boleta e introducirla en la urna de manera rápida y sencilla.

Durante estos comicios se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados a nivel nacional y 24 bancas en el Senado en las provincias que tienen elecciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un material audiovisual instructivo que detalla cómo emitir el voto utilizando la Boleta Única de Papel, indicando la forma de marcar cada categoría de cargos.

Para efectuar la votación de manera adecuada, es necesario seguir estas indicaciones:

Doblar la boleta por la línea punteada.

Introducirla en la urna.

Firmar el padrón y recibir la constancia de voto junto con el DNI. boleta unica de papel Los 5 documentos válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025 Según lo establecido por la normativa electoral actual, los documentos habilitados para sufragar en las Elecciones Legislativas 2025 comprenden: Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta Embed

