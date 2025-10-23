jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 10:29
Política.

Elecciones: ¿Cómo doblar la Boleta Única de Papel?

Los ciudadanos concurrirán a las urnas para elegir a 127 representantes de la Cámara de Diputados a nivel nacional y 24 integrantes del Senado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas 2025 en todo el territorio nacional, donde los ciudadanos votarán mediante un nuevo sistema: la Boleta Única de Papel (BUP). En esta ocasión, los electores deberán prestar atención a la forma correcta de doblar su boleta e introducirla en la urna de manera rápida y sencilla.

Durante estos comicios se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados a nivel nacional y 24 bancas en el Senado en las provincias que tienen elecciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?
Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió un material audiovisual instructivo que detalla cómo emitir el voto utilizando la Boleta Única de Papel, indicando la forma de marcar cada categoría de cargos.

Para efectuar la votación de manera adecuada, es necesario seguir estas indicaciones:

  • Doblar la boleta por la línea punteada.
  • Introducirla en la urna.
  • Firmar el padrón y recibir la constancia de voto junto con el DNI.
boleta unica de papel

Los 5 documentos válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025

Según lo establecido por la normativa electoral actual, los documentos habilitados para sufragar en las Elecciones Legislativas 2025 comprenden:

  • Libreta cívica
  • Libreta de enrolamiento
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • DNI tarjeta
