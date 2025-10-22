miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 16:25
Registro Civil.

Elecciones 2025: amplían horarios para entregar DNI en Jujuy antes del domingo

El Registro Civil de Jujuy informó que aún hay 2.000 DNI pendientes de entrega. Habrá atención el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Entrega de DNI
Nuevos tramites a la hora de hacer la autorización de viajes en vacaciones &nbsp;

Nuevos tramites a la hora de hacer la autorización de viajes en vacaciones

 

Lee además
La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral.
Política.

A qué hora inicia la veda electoral por las elecciones legislativas 2025 y qué no se puede hacer
elecciones 2025: ¿que provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?
País.

Elecciones 2025: ¿qué provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?

El director del organismo, doctor Octavio Rivas, confirmó que aún hay cerca de 2.000 documentos sin retirar en toda la provincia, y pidió a los ciudadanos que verifiquen el estado de su trámite o se acerquen directamente a las oficinas más cercanas.

“Recordamos a todos los jujeños y jujeñas que el documento llega primero al domicilio. Si el correo no encuentra a nadie, el DNI vuelve al Registro Civil. Todo trámite hecho hace más de 20 días probablemente ya esté disponible para retirar”, explicó Rivas. “Recordamos a todos los jujeños y jujeñas que el documento llega primero al domicilio. Si el correo no encuentra a nadie, el DNI vuelve al Registro Civil. Todo trámite hecho hace más de 20 días probablemente ya esté disponible para retirar”, explicó Rivas.

Ampliación de horarios y lugares de entrega de DNI

Con el objetivo de facilitar el retiro de los ejemplares, el Registro Civil ampliará su horario de atención en todas las delegaciones que tengan documentos pendientes.

  • Viernes 24 de octubre: atención extendida de 16 a 19 horas.
  • Sábado 25 de octubre: atención de 9 a 12 horas.
  • El domingo 26 de octubre, día de los comicios, no habrá atención al público, ya que el personal estará abocado a tareas del Comando Electoral y la Secretaría Electoral.

Oficinas con mayor cantidad de DNI sin retirar

  • Registro Central (Belgrano, San Salvador): 288 documentos.

  • Alto Comedero: 160 documentos.

  • Perico: más de 100 documentos.

  • Libertador: más de 100 documentos.

  • La Quiaca: más de 150 documentos.

Cómo verificar si el DNI ya está disponible

Rivas recordó que los ciudadanos pueden consultar el estado del trámite ingresando al sitio web oficial del Registro Civil de Jujuy, donde un enlace permite hacer el seguimiento con el número de gestión.

“En la página se puede ver si el documento ya fue impreso, aprobado y dónde se encuentra: en el correo o en la oficina correspondiente”, señaló el funcionario.

Qué hacer si el DNI no llega antes de las elecciones

En caso de que el documento aún no haya llegado al domicilio o no esté disponible para retirar, el elector no podrá votar, pero podrá justificar la no emisión del voto.

“Si el documento aún no fue entregado, con la constancia del trámite se puede ingresar al sitio de la Secretaría Electoral y cargarla para justificar la ausencia”, explicó Rivas. “Si el documento aún no fue entregado, con la constancia del trámite se puede ingresar al sitio de la Secretaría Electoral y cargarla para justificar la ausencia”, explicó Rivas.

También aclaró que quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación podrán justificar la inasistencia presentando una constancia policial y subiéndola al mismo portal oficial.

Recomendación final

El titular del Registro Civil hizo un llamado a la ciudadanía:

“Invitamos a todos los mayores de 16 años que aún no recibieron su DNI a aprovechar el horario extendido del viernes por la tarde y del sábado por la mañana. Así podrán votar con tranquilidad el domingo y evitar trámites posteriores.” “Invitamos a todos los mayores de 16 años que aún no recibieron su DNI a aprovechar el horario extendido del viernes por la tarde y del sábado por la mañana. Así podrán votar con tranquilidad el domingo y evitar trámites posteriores.”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A qué hora inicia la veda electoral por las elecciones legislativas 2025 y qué no se puede hacer

Elecciones 2025: ¿qué provincias eligen gobernador y cargos provinciales este domingo?

El domingo habrá transporte gratuito al interior por las Elecciones 2025 en Jujuy

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?

Luis Caputo dijo que no habrá modificaciones en el esquema cambiario después de las elecciones

Lo que se lee ahora
Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel