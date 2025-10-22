Elecciones 2025: amplían horarios para entregar DNI en Jujuy antes del domingo

A pocos días de las elecciones 2025 (legislativas nacionales) del domingo 26 de octubre, el Registro Civil de la Provincia de Jujuy puso en marcha un operativo especial de entrega de DNI para garantizar que todos los ciudadanos puedan votar con su documento físico.
El director del organismo, doctor Octavio Rivas, confirmó que aún hay cerca de 2.000 documentos sin retirar en toda la provincia, y pidió a los ciudadanos que verifiquen el estado de su trámite o se acerquen directamente a las oficinas más cercanas.
"Recordamos a todos los jujeños y jujeñas que el documento llega primero al domicilio. Si el correo no encuentra a nadie, el DNI vuelve al Registro Civil. Todo trámite hecho hace más de 20 días probablemente ya esté disponible para retirar", explicó Rivas.
Ampliación de horarios y lugares de entrega de DNI
Con el objetivo de facilitar el retiro de los ejemplares, el Registro Civil ampliará su horario de atención en todas las delegaciones que tengan documentos pendientes.
- Viernes 24 de octubre: atención extendida de 16 a 19 horas.
- Sábado 25 de octubre: atención de 9 a 12 horas.
- El domingo 26 de octubre, día de los comicios, no habrá atención al público, ya que el personal estará abocado a tareas del Comando Electoral y la Secretaría Electoral.
Oficinas con mayor cantidad de DNI sin retirar
-
Registro Central (Belgrano, San Salvador): 288 documentos.
-
Alto Comedero: 160 documentos.
-
Perico: más de 100 documentos.
-
Libertador: más de 100 documentos.
-
La Quiaca: más de 150 documentos.
Cómo verificar si el DNI ya está disponible
Rivas recordó que los ciudadanos pueden consultar el estado del trámite ingresando al sitio web oficial del Registro Civil de Jujuy, donde un enlace permite hacer el seguimiento con el número de gestión.
“En la página se puede ver si el documento ya fue impreso, aprobado y dónde se encuentra: en el correo o en la oficina correspondiente”, señaló el funcionario.
Qué hacer si el DNI no llega antes de las elecciones
En caso de que el documento aún no haya llegado al domicilio o no esté disponible para retirar, el elector no podrá votar, pero podrá justificar la no emisión del voto.
"Si el documento aún no fue entregado, con la constancia del trámite se puede ingresar al sitio de la Secretaría Electoral y cargarla para justificar la ausencia", explicó Rivas.
También aclaró que quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación podrán justificar la inasistencia presentando una constancia policial y subiéndola al mismo portal oficial.
Recomendación final
El titular del Registro Civil hizo un llamado a la ciudadanía:
"Invitamos a todos los mayores de 16 años que aún no recibieron su DNI a aprovechar el horario extendido del viernes por la tarde y del sábado por la mañana. Así podrán votar con tranquilidad el domingo y evitar trámites posteriores."
