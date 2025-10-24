Seguí la transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones de Canal 4 y Todo Jujuy

Transmisión Canal 4 y TodoJujuy.com

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán en todo el país las elecciones 2025. Por eso, Canal 4 y TodoJujuy.com te acompañarán durante toda la jornada con transmisión y cobertura exclusiva. Móviles en vivo, análisis de la jornada electoral, y todo el minuto a minuto de una jornada histórtica para la Argentina.

Transmisión de Canal 4 durante toda la jornada electoral Este domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor cobertura de las elecciones 2025. Con móviles distribuidos en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia, una completa cobertura desde las instituciones educativas y el análisis político más destacado junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - ARGENTINA ELIGE - 26/10/2025 Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y analizaremos en detalle el escrutinio que definirá quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás mantenerte informado a través de TodoJujuy.com, con actualizaciones en tiempo real tanto en el diario digital como en nuestras redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.