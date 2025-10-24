domingo 26 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 10:45
Política.

Seguí la transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones de Canal 4 y Todo Jujuy

Llegan las elecciones 2025 y este domingo 26 de octubre podrás seguir el minuto a minuto a través de Canal 4 y TodoJujuy.com

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Transmisión Canal 4 y TodoJujuy.com

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán en todo el país las elecciones 2025. Por eso, Canal 4 y TodoJujuy.com te acompañarán durante toda la jornada con transmisión y cobertura exclusiva. Móviles en vivo, análisis de la jornada electoral, y todo el minuto a minuto de una jornada histórtica para la Argentina.

Transmisión de Canal 4 durante toda la jornada electoral

Este domingo, desde las 7.30, Canal 4 te llevará la mejor cobertura de las elecciones 2025. Con móviles distribuidos en distintos puntos de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia, una completa cobertura desde las instituciones educativas y el análisis político más destacado junto a un gran equipo, podrás seguir el minuto a minuto de la jornada electoral.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - ARGENTINA ELIGE - 26/10/2025

Además, desde las 17.30, te acompañaremos hasta que se conozcan los resultados oficiales de los comicios y analizaremos en detalle el escrutinio que definirá quiénes serán los nuevos legisladores nacionales que representarán al país en el Congreso.

También podrás mantenerte informado a través de TodoJujuy.com, con actualizaciones en tiempo real tanto en el diario digital como en nuestras redes sociales.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

Hasta las 15 horas, votó el 41% del padrón electoral nacional

María Inés Zigarán: "Tenemos muchas expectativas en que será una gran jornada"

Alfredo Gonzáles: "Votar es bueno y sano para la democracia"

